Fuerza de voluntad... política | El reto de la reinserción social

Recientemente el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Poder Judicial de la Federación, realizó una visita al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Con ese acto puso nuevamente en el foco de la atención nacional la necesidad de voltear a ver a los centros penitenciarios en nuestro país.

En el nuevo modelo de justicia penal, que entre otros principios busca lograr la reinserción social de las personas sentenciadas, los centros penitenciarios cumplen una función determinante: son los lugares donde se busca que la persona que haya cometido un delito se convenza de no volver a cometer otro delito una vez que recupere su libertad, y que en última instancia logre reincorporarse como un ciudadano con un modo honesto de vivir. Sin embargo, las cifras nos demuestran que no sólo no se cumple con este objetivo, sino que en los centros penitenciarios empeora la situación de quienes ingresan.

En primer lugar es necesario poner en contexto que en los centros penitenciarios conviven personas que cumplen con una medida cautelar (como la prisión preventiva) con aquellas que cumplen una sentencia condenatoria. A pesar de que la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen que ambos internos deben estar separados, los datos de la ENPOL 2021 del INEGI reflejan que en el 48% de los centros no hay separación entre unos y otros.

Esto refleja que en casi la mitad de las cárceles del país, las malas condiciones de un centro penitenciario las experimenta una persona a quien ya se le demostró culpabilidad tanto como una persona que podría ser inocente. Queda claro que esa probabilidad es un motivo para revisar y garantizar la correcta separación entre ambas poblaciones penitenciarias.

Pero también se debe revisar qué tanto sirven las cárceles como mecanismo para reinsertar adecuadamente a una persona sentenciada en la sociedad. El modelo penitenciario presente en la Constitución hace del trabajo, la educación y el deporte tres pilares para buscar que quien haya cometido un delito no tenga la voluntad de reincidir. Sin embargo, es poco viable hablar a detalle de estas formas de reinserción en un contexto penitenciario donde existe un problema general más grave: la sobrepoblación.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la CNDH, el 85% de los centros federales y al menos 121 penales estatales en 23 estados tienen sobrepoblación penitenciaria. Querétaro es el estado mejor evaluado en materia penitenciaria, con 8.47 puntos de 10 posibles, lo cual nos vuelve un referente a nivel nacional para implementar un adecuado modelo de reinserción social.

Desde la Comisión de Justicia haremos una amplia revisión de todas las condiciones que pueden mejorarse para lograr que el sistema penitenciario funcione mejor y cumpla con su verdadero objetivo: lograr la reinserción y la no reincidencia. Buscaremos lograr que las cárceles dejen de ser “universidades del crimen” y sean un espacio que garantice que quien cometa delitos no lo haga nuevamente cuando recobre su libertad.