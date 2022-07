Fuerza de voluntad... política | Indignación total

El pasado 6 de julio, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Poder Judicial de la Federación, presentó un paquete de medidas legislativas tendientes a combatir uno de los más graves flagelos que aquejan a nuestra sociedad: la violencia feminicida. Con la participación de senadoras y diputados federales, en ese evento significativo asumimos el compromiso de impulsar con toda determinación estas medidas.

Como legislador federal, e integrante del Estado Mexicano, me niego a aceptar que no podamos vencer la violencia contra las mujeres. Me niego a pensar que no seamos capaces de darle acceso a la justicia a las víctimas; a los familiares y seres queridos de las mujeres que son privadas de la vida en nuestro país. Como lo señalé aquel día: me indigna que a veces parece que las instituciones de procuración de justicia hagan aún más terrible el dolor de las víctimas al verlas como personas a quienes pueden extorsionar o pedirles dinero.

Es indignante que a veces parezca que como autoridades estamos perdiendo la batalla contra los miserables que se atreven a violentar a las mujeres y a privarlas de la vida. Este y otros aspectos quedan retratados de forma íntegra en la serie “Caníbal”, donde queda exhibida la maldad pura, el mal personificado; son atrocidades que describen el caso de un solo feminicida pero que desafortunadamente vemos todos los días en los medios de comunicación.

La única forma en que parece que podamos vencer esa maldad y esas atrocidades, es que todas las autoridades en todos los ámbitos y órdenes de gobierno del Estado Mexicano actuemos con completa coordinación para desarticular, combatir y erradicar este flagelo que amenaza a todas las mujeres. Debemos ponernos en los zapatos de los familiares y seres queridos de quienes han perdido a una madre, a una hermana o a una hija.

Si no somos capaces de sensibilizarnos y sentir el dolor de esas atrocidades, no vamos a tener el componente fundamental para luchar contra ese problema: el de la voluntad. Si bien estamos luchando contra la maldad de quienes cometen estos delitos, es aún más perversa la indiferencia de quienes prefieren negar la existencia del problema.

Por eso resulta indispensable que mantengamos firme la exigencia de tener mejores fiscalías, mejores policías e instituciones de procuración de justicia más sólidas. Si algo deja en claro la serie “Caníbal” es la profunda corrupción e ineptitud del sistema de justicia que no sólo permitió la impunidad de las mujeres que ya habían sido privadas de la vida, sino dejó de evitar la muerte de las subsecuentes.

Reitero que desde la Comisión de Justicia impulsaremos con toda determinación este paquete de reformas. Como mexicano me siento profundamente indignado y como funcionario absolutamente comprometido a resolver el problema. El día que perdamos la capacidad de indignación se habrá terminado nuestra naturaleza humana y habremos perdido al país. Estamos a tiempo para rescatar a México: tenemos que hacerlo ya.