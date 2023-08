Fuerza de voluntad... política | La educación en manos del comunismo

La educación ha sido, históricamente, uno de los grandes problemas pendientes de México como nación. Durante muchos años se han realizado esfuerzos significativos para establecer políticas públicas que se traduzcan en un sistema educativo nacional sólido, que garantice el pleno acceso al derecho a la educación y que además otorgue contenidos de calidad a los estudiantes. Sin embargo, por primera vez en la historia nos encontramos frente a la posibilidad de que el sistema educativo nacional pierda toda su esencia y se convierta en un aparato político-propagandístico al servicio de AMLO y de Morena.

Nunca antes en México el sistema educativo nacional había sido utilizado como herramienta de uso político. Son cuestionables y debatibles los motivos y contenidos de la llamada “historia de bronce” que planteó en algún momento el régimen hegemónico priista, pero definitivamente nunca estuvo ni cerca de lo que ahora pretende López Obrador.

La cuadrilla de comunistas trasnochados que hoy controla las principales instituciones de educación pública en el país decidió poner en marcha un programa muy ambicioso: no sólo contar mentiras para imponer una visión histórica y política que fortalezca a su régimen; sino de plano negar y omitir los fundamentos más esenciales del conocimiento científico. El fin último que persiguen es transformar las aulas de clases en centros de adoctrinamiento político.

La educación debe ser un instrumento para darle a cada persona un conocimiento elemental del mundo en que vive; las aptitudes indispensables para subsistir; las competencias necesarias para desarrollarse con éxito en el ámbito profesional y la formación cívica y valoral que le permitan convivir sanamente en la sociedad. El modelo que impulsan AMLO y sus seguidores rompe con todo ello y se reduce a obligar a la niñez a rendirle culto a Andrés Manuel y reducir el sentido de su existencia a aquello que Morena les ordene.

El caso de los libros de texto gratuitos llenos de mentiras, errores inaceptables e hipersexualización para los niños apenas es la punta del iceberg. Detrás de todo está la construcción de un sistema que tiene como objetivo destruir un modelo que planteaba darle a la persona todos los elementos para que fuese capaz de decidir en libertad lo que quería para sí mismo y para su comunidad.

En este contexto, como sociedad debemos volver a un viejo debate: replantear el espacio que debe ocupar el Estado como ente educador. Hoy tenemos muy claro que cuando un régimen es absurdo y actúa contra la verdad científica, es fundamental que la ciudadanía tenga derechos para evitar, en su ámbito personal, ser víctimas del adoctrinamiento gubernamental. El derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos se debe fortalecer sin demora.

No podemos permitir que AMLO se salga con la suya. Es momento de unidad nacional en torno a una exigencia: educación de calidad, sin ideología y sin adoctrinamiento. Queremos que la educación sirva como factor de movilidad social, no como factor de movilización política. Nadie en su sano juicio dejaría la Iglesia en manos de Lutero; no podemos fallar y dejar el futuro de México en manos de los apóstoles del atraso, el fracaso y el estancamiento.