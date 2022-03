En los años recientes diversos casos muy conocidos han expuesto a la opinión pública la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Estos delitos impactan con fuerza las vidas de niñas, niños y adolescentes, quienes por encontrarse en una edad de desarrollo físico, psicológico y emocional, son especialmente vulnerables a vivir consecuencias traumáticas que pueden marcarlos de por vida.

La investigación de estos delitos es particularmente difícil, entre otras cosas, debido a que ocurre en el espacio más privado e íntimo de las personas. También existe evidencia de que quienes cometen estos delitos son, desafortunadamente, personas cercanas a la víctima o que ejercen en ellos autoridad. Por otra parte, las secuelas psicológicas del delito dificultan que la víctima pueda denunciar o, que cuando lo haga, sea muchos años después, por lo que las autoridades tienen conocimiento de los hechos de forma tardía.

Algunos estudios estadísticos demuestran que ese es el caso de entre el 20% y el 40% de las víctimas, quienes nunca comentan el asunto hasta que alguien más lo investiga de forma independiente. Esto ocurre, de acuerdo con diversos estudios científicos, debido a barreras psicológicas como: amenazas del perpetrador; miedo a decepcionar a los padres, a una reacción negativa o rechazo; vergüenza o el temor a que no les crean.

En México y en el mundo es muy escasa la evidencia estadística sobre la comisión de estos delitos; sin embargo las cifras disponibles son muy preocupantes. El INEGI estima que el delito de violación afectó a 1,764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras 5,089 casos por cada 100 mil menores y adolescentes enfrentaron tocamientos ofensivos y manoseos.

Como resultado de todo lo anterior, no son pocos los casos en los cuales la víctima decide recurrir a la justicia y denunciar a su agresor, aún después de muchos años. No obstante, estas denuncias se desechan porque los delitos han prescrito; en otras palabras, el tiempo para ejercer la acción penal ya ha expirado. Esto revictimiza a las personas, porque no toma en cuenta que una víctima tarda en denunciar por las secuelas psicológicas del delito que sufrió.

Por ello, en la Comisión de Justicia buscaremos aprobar la Minuta que propone hacer imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. En el entorno de violencia e impunidad que vivimos, urge humanizar la procuración de justicia, una causa que no se agota en la formación de mejores servidores públicos sino que también pasa por sensibilizar los criterios que establece la Ley.

De aprobarse estas reformas, las víctimas podrán denunciar en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde que ocurrió el delito. Nuestra intención es que una formalidad procesal no sea un elemento para la impunidad: la justicia no puede tener límite de tiempo, cuando lo que se juzga son delitos, cicatrices que nunca se olvidan.