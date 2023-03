El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha provocado enormes retrocesos en todos los ámbitos; por citar algunos ejemplos, en materia de salud hay grave escasez de medicamentos, la calidad educativa va en retroceso, en materia económica la inflación está ahorcando la economía familiar, y unos cuantos megaproyectos consumen todo el presupuesto mientras destruyen el medio ambiente. Sin embargo, hay pocos daños tan irremediables como el que están resintiendo las mujeres durante el presente sexenio.

La insensibilidad obradorista para las mujeres inició junto con el sexenio, desde el cierre de las estancias infantiles que brindaban atención a hijos de miles de madres trabajadoras. Luego vino la desaparición de fondos para combatir enfermedades catastróficas que afectan exclusivamente a las mujeres, como el cáncer de mama y el cérvico-uterino. La puntilla de todo fue el cierre de los refugios para mujeres violentadas, que hicieron tanta falta durante la pandemia, cuando miles de mujeres se vieron obligadas a vivir confinadas con sus agresores.

Si al comienzo del sexenio las mujeres enfrentaban retos y desigualdades estructurales de por sí graves, el actuar de este gobierno heredará un contexto social e institucional aún más adverso para ellas. Pero quizá el ámbito en donde hay retrocesos más graves es en la ola creciente de hechos de violencia de género.

Por ello, como presidente de la Comisión de Justicia, he tomado la iniciativa para que el Poder Legislativo Federal no se quede de brazos cruzados. Frente a la falta de voluntad del Poder Ejecutivo, nosotros hemos impulsado reformas tendientes a facilitar la tarea de perseguir, investigar y sancionar delitos como el feminicidio, a obligar a todas las autoridades del Sistema de Justicia Penal a actuar con perspectiva de género y a establecer Fiscalías especializadas en delitos de género y Centros de Justicia para Mujeres.

Desde aquí también hemos reconocido la evolución del fenómeno de violencia de género, y por ello hemos puesto en el centro de la agenda legislativa la sanción específica de la tentativa de feminicidio y la cancelación de beneficios preliberacionales para quienes cometan estos actos. Además, impulsamos la tipificación como delito de los ataques con ácido cometidos contra las mujeres, reconociendo con ello la carga simbólica y de género que conllevan.

Falta mucho camino por recorrer: garantizar a cabalidad el derecho de acceso a la justicia, la vida y la integridad corporal de las mujeres aún es una de las tareas pendientes más apremiantes del Estado Mexicano. Por ello, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo es el momento ideal para seguir impulsando una agenda integral que reconozca la gravedad de la violencia de género y su impacto irreparable en la vida de las mujeres mexicanas. Como diputado federal por Querétaro y Presidente de la Comisión de Justicia, hoy les reitero que no están solas: no descansaremos hasta lograr un país y una sociedad donde la misoginia y la violencia machista no tengan lugar jamás.