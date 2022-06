Fuerza de voluntad... política | ¿Qué tiene que pasar?

Las semanas recientes han sido días muy oscuros y dolorosos para nuestro país en materia de seguridad y, a pesar de la gravedad de los sucesos ocurridos, el gobierno federal parece no tomar nota de lo que sucede. ¿Que tiene que suceder para que el gobierno, la primera persona encargada de velar por el estado de derecho y la seguridad, vea que este país es un charco de sangre? ¿Que tiene que pasar para que exista un poco de sensibilidad gubernamental?

El gobierno federal ejerce el 80% del presupuesto para seguridad pero tiene abandonadas a las entidades federativas, quienes ejercen el 16%; los municipios apenas alcanzan el 4%. En su momento, el gobierno federal afirmó que la Guardia Nacional sería la varita mágica y se le concedieron todas las facultades en materia de prevención y persecución del delito; inclusive el presupuesto. A pesar de ello, sigue sin pasar absolutamente nada.

La Guardia Nacional realiza la mitad de detenciones que realizaba la extinta Policía Federal, y hace menos incautación de armas, drogas y detención de capos. Es un total fracaso y, pese a ello, hoy buscan hacerlos parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con más recursos y facultades. En lugar de ello, lo que se debería replantear es la existencia misma de la corporación y devolver los recursos y facultades al ámbito local.

En ello radica un gran parte del problema de persecución del delito: ¿por qué hay comunidades en donde no hay ni un solo policía municipal? Porque no hay recursos. ¿Por qué suceden asesinatos y masacres todos los días? Porque no se persigue y no se sanciona a los delincuentes. No hay policías investigadores, las fiscalías están rebasadas, no hay ministerios públicos fuertes, la seguridad y justicia están el completo abandono presupuestario y estructural.

Aunque la preservación de la seguridad es una labor de los tres órdenes de gobierno, la mayor responsabilidad es del gobierno federal por concentrar los recursos, las herramientas y facultades. El presidente olvida que no sirve de nada una política de dádivas para entregar más de 500,000 millones de pesos en efectivo para crear clientelas electorales, si una familia tiene miedo de que su hija o nieta no regrese a casa. De nada sirven los programas sociales si un joven abogado puede morir a manos de una turba o en medio de fuego cruzado de los cárteles de la delincuencia organizada.

Hoy se estima que el 30% del territorio nacional está bajo el control de algún grupo de la delincuencia organizada. Recientemente vimos como San Cristóbal de las Casas prácticamente era tomado por grupos armados. Y nuevamente volvemos a la pregunta original: ¿qué tiene que pasar para que el gobierno voltee a ver el charco de sangre en que se está convertido el país?

Somos el país más violento del mundo de los que no se encuentran en guerra. ¿Qué tiene que pasar entonces para que el gobierno federal se decida actuar? Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigiremos la presencia del Presidente de la República ante el Congreso Mexicano para que rinda cuentas del problema más grave que sufre la gente: la falta de seguridad. El presidente nos debe soluciones y respuestas, y México ya no puede aguantar más.