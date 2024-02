Inicié una nueva etapa para continuar luchando y emprender nuevos caminos de transformación, por lo que el día 21 de febrero presenté mi renuncia como titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Hoy me toca emprender un nuevo proyecto en Querétaro, donde me registré por Morena como candidato a diputado federal por el distrito 6.

Mi historia en Querétaro inició hace 20 años, cuando en 2004 arrancó la campaña presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y junto con Sinuhé Piedragil, empecé a trabajar el proyecto del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal en tierras queretanas.

En mi caso, participé en las redes ciudadanas del estado, enviado por el licenciado Manuel Camacho Solís, mientras que Sinuhé participó como parte de la estructura que comandaba Alberto Pérez; hoy toca continuar mi vida pública en este nuevo desafío.

Termina una época de grandes retos, pero también de mucho caminar en la Ciudad de México, donde se concluyeron los trabajos de reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo de 2017; se mejoró la infraestructura de los planteles, los baños, así como las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

También nos tocó vivir el enorme reto de la pandemia y el regreso a clases; la implementación de un nuevo plan de estudios y libros de texto; implementar la visión progresista de los programas sociales de la doctora Claudia Sheinbaum y el doctor Martí Batres.

Se cambió la relación con las maestras y maestros haciendo un esfuerzo por reconocer su noble labor; se reinstalaron los docentes que fueron perjudicados por la mal llamada reforma educativa; se cambió una tradición de sanción por un esfuerzo de comunicación; y se implementaron muchísimos programas que hoy son innovadores.

Hay una maldición china que dice: “ojalá te toquen vivir tiempos interesantes", y en este caso, se cumplió.

Servir como titular de la AEFCM ha sido el mayor honor en mi vida, en especial por ser parte del proyecto del presidente López Obrador, donde tuve el privilegio de trabajar bajo el liderazgo del maestro Esteban Moctezuma, la maestra Delfina Gómez y de manera muy especial de la maestra Leticia Ramírez.

No me queda más que agradecerle a todas las maestras y maestros, porque me permitieron el honor de compartir estos casi seis años, de mucho caminar por las escuelas, las reuniones de trabajo, los Consejos Técnicos Escolares y los inicios de los cinco ciclos escolares en los que participé.

Publio Horacio Cocles, el mítico defensor las puertas de Roma dijo: “¿Y cómo puede vivir mejor un hombre sino afrontando temibles opciones, defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses?” Hoy puedo decir que la forma más sublime de vivir es servir a la educación y a la nación. Las y los llevaré en mi corazón siempre. Gracias, gracias, gracias.