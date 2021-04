Humanitas: arte y pasión

¿Qué es exactamente un NFT en el arte contemporáneo?

El pasado mes de marzo el reconocido artista digital Mike Nikelmann llamado “Beeple” vendió una obra de arte en un NFT titulada “Todos o días: los primeros 5000 días”, en la casa de subastas Christie´s de Nueva York por la cantidad de sesenta y nueve millones de dólares.

La definición de un NFT se puede explicar cómo el certificado de propiedad de una obra de arte virtual, a través de un token no fungible, irreproducible o mejor dicho que no es posible copiar o falsificar y se encuentra en un archivo digital. La obra se puede copiar y reproducir, no así el certificado que está blindado.

Este nuevo negocio de las obras virtuales de arte con NFT, está asociado al mercado de las criptomonedas como el bitcoin, dinero electrónico que utiliza la misma tecnología.

En los últimos tiempos el mercado del arte ha estado exigiendo con mayor rigor los certificados de autenticidad de las obras de arte, esto luego de que las falsificaciones se han multiplicado de manera exponencial en el mercado. Los artistas y galeristas están recurriendo a diferentes tecnologías para asegurar la autenticidad de sus obras al comprador.

Sabemos que la especulación a través de las obras de arte se ha convertido en una práctica recurrente lo que ha provocado múltiples falsificaciones. Es válido pensar que una obra de arte puede ganar plusvalía con el tiempo, esto depende de la trayectoria del artista en el mercado y de su producción. Sin embargo, el mainstream impone modas y falsas expectativas que hace que muchas personas compren a determinado artista con la intensión de especular y no con la intensión de disfrutar la obra de arte per se.

Recordamos el caso del artista contemporáneo Wilfredo Prieto (Cuba 1978) que exhibió en la prestigiada galería española Nogueras Blanchard durante la feria ARCO 2015, un vaso de cristal medio lleno de agua sobre una madera, la polémica pieza tenía un precio de veinte mil euros, y el argumento del galerista es que la obra por sí misma no tiene valor, lo que le da valor es el certificado del artista.

El futuro de los nifty con tecnología blockchain, no lo podemos pronosticar, es muy probable que este obedeciendo a la especulación y activación del dinero virtual, lo que los expertos llaman una burbuja, aunque sin ninguna duda podemos decir que el arte digital está sucediendo. Un ejemplo de ello es la famosa robot Sophia, que realizó su primera obra de arte a base de algoritmos que generan patrones únicos creados por la inteligencia artificial en un archivo MP4 como la tecnología de los nifty. El arte nos salvará. bobiglez@gmail.com