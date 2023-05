Juntos por la educación | El papel de las madres en la educación de los hijos

Tradicionalmente se afirma que los maestros no pueden hacer todo solos que se requiere de la familia, pero poco se ha enfatizado en el papel de la familia y particularmente de la madre en los procesos educativos y en particular en el ingreso y la permanencia en la escuela.

Dos investigaciones recientes, sobre educación media superior, muestra resultados muy reveladores sobre el papel de la madre en el ingreso y la permanencia de los jóvenes.

La primera de ellas publicada en 2020, muestra que 40% de los estudiantes han pensado en desertar y al mismo tiempo el 87% reconoce que la madre ha jugado un papel fundamental en su permanencia.

La segunda investigación, 2023, reitera lo anterior. 59% de los jóvenes contestan que el motivo fundamental para estudiar la prepa son sus metas profesionales, y 69% consideran que su madre fue un apoyo fundamental en la decisión de ingresar a la preparatoria.

Lo hemos sabido siempre, pero en muy pocas ocasiones lo reconocemos, y hoy quiero hacerlo. No importan los cambios generacionales, no importa la escolaridad de la madre, no importa el nivel socioeconómico, la madre es fundamental en el ánimo de los jóvenes para seguir estudiante.

Felicidades a todas las madres, gracias por seguir alentando a sus hijos a continuar sus estudios, nosotros desde el gobierno estamos trabajando para recibirlos a todos y formarlos cada vez mejor, para que a través de la educación que cumplan sus metas profesionales.