Juntos por la educación | Los maestros, los retos que afrontamos

Quienes leemos y escribimos lo hacemos gracias a una maestra o un maestro. En este día, es justo reconocer la labor trascendente que tienen en la vida de cada niño, niña, adolescente y adulto, pues los aprendizajes que tienen sobre el mundo y como transfórmalo fueron acompañados por un maestro.

En nuestro estado la vocación de nuestras y nuestros docentes va más allá de sólo enseñar contenidos, nuestro magisterio, asume de la mano con las familias el compromiso de formar seres humanos capaces de aprender de su entorno y tomar las mejores decisiones, la tarea no ha sido, no es y no será fácil, menos, cuando la pandemia dejó graves afectaciones en el aprendizaje y el entorno socioemocional.

La recuperación de los aprendizajes en nuestro estado ha sido una actividad diaria en las aulas, un esfuerzo de cada docente por apoyar a cada estudiante.

Las y los docentes en Querétaro, de todos los niveles educativos han dado muestra de que en nuestro estado la educación es una labor de todas y todos, pues gracias a su trabajo, el sistema educativo en Querétaro ocupa el el tercer lugar de eficiencia a nivel nacional, pues de cada 100 niños que entran a la primaria 42 salen de la Universidad.

Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, nos enfrentamos a retos interesantes: el nuevo modelo educativo, el nuevo marco común curricular, la incorporación de las tecnologías a los procesos de aprendizaje y los desafíos de la inteligencia artificial, y hoy particularmente a la convivencia escolar sana, sin embargo, los docentes asumen con gran entusiasmo esta gran labor, pues la vocación es su mayor cualidad, todos estos retos los enfrentamos pues la sociedad espera que todas y todos adquieran las competencias que el presente y el futuro demandan.

Por fortuna en nuestro estado, la vocación del personal docente se caracteriza por su compromiso y pasión por lograr que todas y todos aprendan. Muchas Felicidades.