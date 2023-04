El 7 de marzo de 2022 el gobierno de México publicó la Política de Educación Inicial y se plantea la relevancia de la educación así como el diagnóstico de la misma en México. Según este análisis de los 7 millones 872 mil 460 infantes de 0 a 3 años en México menos del 9% reciben algún tipo de cobertura.

El esfuerzo institucional ha sido grande, pero los retos siguen siendo muchos. En 1970 en México el promedio de escolaridad era de 3.4 años de primaria, en 2005 alcanzó 8.1 años, es decir incluía ya dos años de secundaria, en 2010 alcanzó 8.6, y en 2020 el grado promedio de escolaridad de los mexicanos mayores de 15 años llego a 9.7, es decir primaria, secundaria y un año de Media Superior.

Aunque los avances en años de escolaridad son muy importantes, seguimos teniendo niños y jóvenes que estando en edad escolar no asisten a la escuela, ese sigue siendo nuestro principal reto.

A pesar de que las condiciones de vida en México son muy diferentes en las localidades pequeñas y en las mayores de un millón de habitantes, los porcentajes no sufren modificaciones fundamentales, ni tampoco reportan variaciones importantes por género.

Lo que significa que las razones por las cuales no se envía a los niños al preescolar, en general, y en particular al primer año, no parecen estar asociado a factores económicos o socio demográficos sino culturales.

El gobernador Mauricio Kuri González firmó el 15 de mayo de 2021 como parte de sus compromisos de campaña un pacto con la Primera Infancia y la cuál presentaremos en Querétaro el próximo sábado 22 de abril en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y del que hablaremos en la próxima entrega.