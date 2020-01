La Grabadora

GRABANDO…





Hola, esta es mi primera colaboración de este año. Mi mensaje es que 2020 nos dé a todos tiempos mejores.

El tema de hoy es la extorsión telefónica, quizá a usted le ha sucedido, conmigo trataron. Hace varios años con la clásica llamado del llanto y gritos lastimeros de una pequeña: “Papá ayúdame me tienen detenida”. Luego gritos de un hombre: “Tenemos a tu hi…” No le di la oportunidad de terminar la frase cuando le respondí: “Mira hijo de… (Y me suelto con un florido lenguaje recordándole a su ascendencia) yo soy igual que tú, me dedico a lo mismo…” En ese momento me colgaron el teléfono.

La segunda, el año pasado. Me llamaron, supuestamente, del banco de mi tarjeta de crédito. Al principio me atraparon con el cuento que era necesario hacer aclaraciones de compras realizadas con mi plástico, sostuvimos una conversación que terminó cuando me solicitan los tres últimos números del código que aparece detrás de la tarjeta. ¡Esos números nunca los debemos dar por teléfono! Contesté que llamaría a mi ejecutivo y con él solucionaría el problema. Corte y me volvieron a llamar, me fijé en el número, era lada de Guadalajara, pregunté por qué y me soltaron una explicación, volví a colgar. Llamé al banco y no existía ningún cargo de los que me mencionaron.

Y como estas historias y otras hay muchas. ¿Usted ha sido extorsionado? Aquí algunas formas de extorsión: por “secuestro express”, te llaman imitando la voz de una persona cercana amenazando con hacerle daño.

“Extorsión carcelaria”. Llaman y en tono apurado informan que un familiar está detenido y que se requiere de una cantidad para liberarlo.

“Extorsión familiar”, se hacen pasar por familiares solicitando dinero para resolver un problema con la policía, u otro apuro, aprieto o compromiso.

“Extorsión por recompensa”. Te aseguran que ganaste un premio, piden un deposito a una cuenta, si depositas nadie se vuelve a comunicar.

OFF THE RECORD…

Estos son los más comunes. ¡Alerta! Infórmate, desconfía y actúa, calma y recuerda que son profesionales en enganchar en sus llamadas. Si eres víctima. Denuncia a la Policía Federal al 088, repito 088 o si quieres presentar una denuncia anónima al 089, sí 089. Casi 8000 extorsiones de denunciaron en 2019. ¿Cuántos no lo hicieron? Inimaginable la cifra.