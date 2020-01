La Grabadora

Grabando…





En México, dice INEGI, viven más de 38 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años De estos trabajan más de tres millones doscientos mil. Nayarit es el estado donde laboran más del 19 por ciento, En Querétaro se observa la tasa más baja de ocupación infantil con un 5.3 por ciento. Hoy, en México, la población es de, más menos, 125 millones que nos da mínimo el 45 por ciento que son niños y adolescentes, o sea más 56 millones.

Y su futuro ¿cuál será? No tengo dimensión en mi mente de como vivirán cuando crezcan, entre ellos están mis cinco nietos. Tú, que me lees ¿cuántos hijos o nietos tienes? ¿Qué les ofrecerá mi México cuando terminen sus estudios o estén buscando un trabajo o si no estudiaron? Para ambos es imposible predecir cómo estará este país.

Los organismos internacionales predicen que económicamente creceremos entre 1.2 y 1.4 por ciento, recordemos que el año pasado, ‘ya sabes quién’, había pronosticado 4% y terminamos en cero. Veremos cómo estará la inversión pública, o sea como gasta el gobierno en obra pública, que inversión interna y externa llega este 2020. El único problema es que crecemos menos y baja la oferta y hay menos empleos, en 2019 solo se crearon 342,077, un poco más de la mitad de 2018.

¿Por qué lo anterior? Simple, ¿Cuál será el futuro de los jóvenes que estudian y de los que no lo hacen? ¿Qué les espera a nuestros adolescentes y a los niños y niñas? Este país es incierto en la economía y está sumergido en un mar de violencia que ha ocasionado que casi toda una generación ha vivido entre la crisis y principalmente en la violencia. (La genealogía nos da la versión científica más aceptada, se entiende que una generación abarca un lapso de 25 años.

Cada día crecen las noticias en televisión, prensa y radio de los asesinatos provocados por el crimen organizado y esta generación ha vivido con las historias de los jefes del narco y sus secuaces que encuentra el dinero fácil en esa actividad.

¿Y qué con los niños y niñas que viven inmersos en esta realidad, así como en los juegos bélicos de las redes sociales? Las noticias de pequeños violentos que matan, roban y que viven muy solos sin la vigilancia y supervisión de sus padres son más frecuentes. ¡Cuidado mucho cuidado con lo que será esta sociedad en el futuro!

