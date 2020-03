La Grabadora

Grabando…





Qué fin y que inicio de semana se ha vivido en el mundo, pero principalmente en México este 8 y 9 de marzo en el marco del “Día Internacional de la Mujer”. Nunca pensé que sería testigo de la historia en la que las féminas, entre ellas niñas, jóvenes, adultas, de la tercera edad, casadas, divorciadas y de la condición sexual que muchas han decidido, marcharon hermanadas, como una sola rompiendo el silencio con sus gritos de “Basta de violencia y basta de feminicidios” y muchas frases más que se convirtió en un solo grito.

Dice la autoridad que fueron 80 mil, para mí más de cien mil, las que marcharon llegando hasta la plancha del zócalo de la ciudad de México. Pero no solo allá fueron tantas y tantas mujeres, también en Querétaro y en la mayoría de las ciudades, hasta en algunas pequeñas comunidades de México, seguro que fueron más de un millón, que alzaron su voz en contra de la impunidad.

México, ni Querétaro y la gran mayoría de ciudades y poblaciones de México volverán a ser iguales a partir de este día. La fuerza de la mujer ha sido demostrada a la autoridad que ha sido injusta con muchísimas, a la sociedad que ha soportado y permitido que exista violencia de género, que agresiones de los “hombres” hacen daño a ellas en lo físico, sexual o psicológico, hasta la privación de la libertad que ocurren por bandas e inclusive por familiares.

Pancartas, letreros exigiendo justicia y frases como “Voy a ser la mujer que me dé la gana ser “, “Mi voz será el eco de las que ya no están”, “Estado Mexicano tiene gran deuda con mujeres” Hubo indignación de las mujeres que salieron a gritar a la calle expresándose con frases de lo que les ha pasado y sienten: “Estamos juntas, somos una”, “El respeto al cuerpo ajeno es la paz”, “Ni una más”, “En México queremos vivir no sobrevivir”, “Vivas nos queremos”. Una Chiquilla en hombro de su mamá sostenía su letrero: “Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan”

Insisto, las mujeres ya no serán igual porque ya gritaron, ya salieron a la calle y dan una lección a la sociedad de no querer ya el entorno violento y el acoso que están viviendo, exigen enérgicas que quieren un trato igual, que desparezca cualquier forma de violencia, pero ni así ceso la violencia, el domingo pasado, “Día Internacional de la Mujer”, al menos 11 fueron asesinadas en distintos puntos del país.

Off the record…

Y no solo fue el domingo, ayer lunes se sintió extraño Querétaro al igual que muchas otras ciudades del país. Aquí en Plaza de Armas, el centro, las calles solas, poco tránsito, las oficinas que abrieron eran atendidas por hombres. En los noticieros y programas de radio y televisión, así como en los periódicos la ausencia de las mujeres se notaba, las extrañamos. El #El9NadieSe Mueve, hizo que millones de mexicanas no fueran a trabajar, no salieron de sus casas la gran mayoría, no abrieron muchos negocios, los bancos y casi todas las escuelas cerraron. Un día sin mujeres se sintió. Yo no puedo vivir sin ellas, sin las que me rodean, con las que trato y principalmente sin Lupita, mi esposa, mi todo.

Gracias y buenas noches.