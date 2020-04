La Grabadora

Grabando…





Leía fragmentos de “Amor en Tiempo de Cólera” de Gabriel García Márquez. Pensé (Luego sigo existiendo) en transcribir donde en el barco un marinero le dice al capitán que un chico está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto les impuso.

El que gobierna el navío pregunto al muchacho: “¿Qué te preocupa? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes?” El chaval contesta: “No es eso, Capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia.” Después de una larga conversación donde el capitán le narra lo que sufrió en una cuarentena, termina diciéndole al angustiado muchacho: “Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aun así florecí, llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar.”

Igual estamos todos en este mundo agobiado por lo que estamos viviendo, algo que nunca nos hubiéramos imaginado, pero donde la esperanza llegará para un nuevo amanecer para vivir nuevos días que nunca serán iguales a los que antes de esta pandemia moderna.

Decidí sentarme ante la hoja en blanco y ya cuando iba a plasmar en la misma parte de la historia de la novela, fui por un trago de brandy y un cigarro, cuando en la cocina escuché las melodiosas notas de un acordeón, me acorde que en ocasiones pasa por la calle quien lo toca acompañado de su esposa y una pequeña. Una chiquilla que va de calle en calle sonriendo sin saber que sus padres necesitan de una ayuda, más ahora para comer lo que se pueda. Salí y entre el enrejado de la puerta ayudé.

Me agobia pensar en cuantos pequeños esperan ayuda. La chica que les platico tiene a su padre que sigue entonando melodías en su acordeón sin pedir limosna. Ella, la pequeña, tiene familia y poco o muy poco tienen para comer, pero lo logran. En este mundo de estos días de contagio, usted, yo y nuestras familias estamos en nuestras casas y resistiremos no sin problemas y angustias.

Off the record…

Por los niños del planeta hagamos algo, lo que esté a nuestro alcance para que logren sobrevivir, cada vez que veamos a estos chicos y chicas no les demos la espalda, ayudémoslos en lo posible por lo menos aquí en Querétaro. En México INEGI dice que son 20 millones de niños en la pobreza. No te quedes sin hacer nada por ellos.