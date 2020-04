La Grabadora

Grabando…





¿Qué será de mi vida, qué será? No lo sé. ¿Qué será del futuro de mis hijos? No lo sé. ¿Qué será de la existencia de mis nietos? No lo sé. De lo único que estoy seguro es que la vida de los seres humanos como tú y yo seguirá o moriremos en estos días. Tanto tiempo ya de encierro, de momentos de soledad me hacen pensar que agradezco a la vida, a Dios, a mis padres, a mí eterna pareja que existo y que he vivido con muchos errores y menos aciertos.

La existencia del ser humano llega a un momento que reflexionas en que sumas o restas, cada uno de nosotros tiene su resultado. Reflexiono en mi y trato de lograr, como en contabilidad, un “debe, haber y saldo”. Me detengo y grito “NO”, jamás me debo arrepentir de todo lo que fue mi vida.

Ni me acuerdo, pero lo escuché, lo leí, seguro que yo no lo inventé: “Mis hechos del pasado son mis hechos del presente, mis hechos de hoy son mis hechos del futuro”. Es el momento de pensar en quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Yo, sereno, a mis 70 años y meses ya lo hecho, hecho está, no me arrepiento de nada. Lo que venga para mí todo será solo ganancia.

Pero me detengo, pienso en los niños, los jóvenes y los no tan viejos y clamo, grito e imploro porque no se mueran, tienen todo por delante, los niños, niñas su futuro, los jóvenes ilusiones, hombres, mujeres tienen hijos, padres, hermanos, una vida que más les vale sea provechosa para aportar lo más que puedan a su familia, pero sobre ayuda a quien no conocen, a los desprotegidos.





Ya me voy, solo concluir con una frase de San Agustín, que gritó: “Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas”.