La Grabadora

El modelo de innovación de triple hélice se refiere a un conjunto de interacciones entre la academia, la industria y los gobiernos, para fomentar el desarrollo económico y social.

Ahora que se analiza la oportunidad de reabrir la industria automotriz por parte de México, Estados Unidos y Canadá, Querétaro cumple en la triple hélice con sus más de 300 industrias automotrices, los empleos que genera son cerca de 70 mil, en los últimos años creció también la empresa aeroespacial.

Querétaro con sus universidades y centros de investigación detonó el ofrecimiento de empleo que con la alianza Centro-Bajío, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato fueron el punto de lanza y volverán a serlo para recuperar los espacios perdidos por la pandemia que nos ha costado empleos.

Pero ya que se ha disminuido la fabricación de autos, cada día se producen menos y ha reducido la venta de ellos ¿Nos costará en empleos la situación? Se pronóstica que la gente viajará menos tanto por negocios como por placer o vacaciones, por lo que la industria aeronáutica disminuirá su fabricación de equipo ¿Nos pegará en Querétaro en contratación o despido?.

Yo no sé, pero esta industria que tenemos fue creada por empresarios que no le temieron al futuro en su momento, mañana, al terminar esta crisis, los empresarios queretanos y los nacionales y mundiales que han creído en nuestra fuerza laboral, tendrán las ideas para impulsar nuestras industrias o crear nuevas aprovechando la estructura que han creado.

¿Qué será difícil? ¡Claro! Pero nunca imposible. ¿Cuándo regresaran a la actividad nuestras fábricas? No lo sé, pero no se tardarán, a Estados Unidos le urge para reactivar su economía, pero a Canadá y a nosotros también. Tendremos tener cuidado de salud para no contagio con los males que tenemos. Digo yo que en algunos días habrá decisiones de no quedarnos en casa, siempre con la prevención.

Ya Francisco Domínguez Servíen declaro el análisis de reabrir la industria automotriz del estado, por supuesto, lo advirtió, con la prevención de los protocolos de salud. Sin duda lo automotriz es lo esencial de nuestra industria.

Difícil. Sí, muy difícil las decisiones de que volvamos a la normalidad, será cuestión de semanas. No podemos detenernos. ¿Cuál será nuestro futuro? Muy diferente a lo que hemos vivido, pero eso es otro catar que ya lo platicaremos.

Usa mascarilla, guarda tu distancia, no salgas si no tienes que hacerlo, etc., etc. Gracias.