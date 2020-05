La Grabadora

Grabando…





Una pesadilla (esta es una pesadilla) ¡Ding…dong..! Suena de nuevo el timbre de tu casa: ¿Ding…Dong..! Tú, que estás en tu sillón favorito leyendo, viendo la tele o en una siesta, vas al interfon y preguntas: “¿Diga?” Y escuchas: “Somos del INEGI, venimos del INEGI…” ¡Se te paran los pelos de punta! Y piensas: “Ya me tocó”. Todavía te resistes y preguntas: “¿Qué se les ofrece?”. Contestan: “Somos de INEGI, tenemos una orden para revisar su patrimonio inmobiliario y financiero”.

Lo que relato en el párrafo anterior puede suceder, ser real, igual o parecido si progresa la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena que plantea revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, además de vigilar la concentración de poder que tienen algunas empresas.

Morena pretende dotar de facultades constitucionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que mida la concentración de la riqueza de todas las personas. Ramírez Cuéllar en sus tonterías de propuestas dice que “medir la pobreza en México es un gran avance”, Ahora se demanda con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza.

“El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”. Y como también tendrán acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Llegarán con toda la información financiera y tributaria de las personas.

(Volvemos a la pesadilla) Regresemos al “Ding…Dong...” Les abre la puerta de su hogar y amablemente les dice: “Pasen, están en su casa”. “Gracias señor”, le contestan. Y sale, empecerán las preguntas: ¿“Este comedor cuanto le costó. Este cuadro parece un Picasso ¿De a cómo fue...?” ¿Cuánto le costó la casa, cuánto vale? Al abrir su closet o cómoda preguntarán: “¿Y estas joyas? Sí valen una buena lana ¿Eh? Y contestará todo nervioso: “El comedor me lo regaló mi tía al morir, el cuadro es una litografía, la casa (que es buena) la adquirí con dinero que gané trabajando extra y con préstamo del banco, las joyas las pagué en abonos, los coches son buenos pero muy usados”. Etc…etc.

Y los sabios funcionarios del pueblo sano le dirán: “Pues nada coincide con lo que usted gana desde hace muchos años, tampoco con lo que declara al SAT, y sus cuentas de banco nos indican que tiene mucho dinero guardado”. Así que…

Y los burócratas del INEGI, le dispararán: “¿Pues cómo le hacemos, usted diga?” Contestará: “¡No, no hay forma de arreglarnos porque todo lo que está aquí es bien habido!” Le dirán: “Conste que tratamos de ayudarlo… ¿Eh?” Lo que sigue lo dejaremos a la imaginación.

Ya sólo sé que no sé nada, y no porque sea filósofo, sino porque solo me late que es el principio de una orquestada socialización y de una próxima reelección, aunque se tarde cuatro años.

¿Qué más habrá de venir? ¿Qué más tendremos que vivir? Yo no me puedo transformar ni a la cuarta ni a la quinta.

