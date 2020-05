La Grabadora

Temas alrededor del Covid-19





Poco a poco nos acercamos en el país a las 8 mil personas fallecidas por el Covid-19, en nuestro estado Querétaro nos acercamos a las 100 defunciones por la pandemia. Lo anterior nos advierte que esto no aplana la curva ni aquí ni a nivel nacional, por lo que no te relajes tratando de volver a vivir como antes, sobre todo si no estás en las actividades esenciales: industria automotriz, aeronáutica, de la construcción y la minería, no te expongas.

Claro, es difícil sobre todo si perdiste el trabajo o te pagan la mitad, por supuesto que te arriesgas y regresas a tus actividades, sobre todo si puedes vender algo en las cercanías de las fábricas o tienes un negocio alrededor de ellas. Solo cuídate, extrema tus precauciones. ¿Eres de los que no perdieron su puesto y sales diario de casa? Cuídate cada día más.

El Covid-19 no se va a ir mañana, faltan muchos días, meses o uno o más años. Muchos tenemos miedo, otros no y somos testigos de cómo en diferentes ciudades del mundo la gente sale a las plazas, a los comercios, a los lugares públicos, otros a las playas, se nota que no tienen ningún problema económico, pero ojo este el momento de cuidar tu economía.

¿Cuántos trabajos se han perdido tan solo en México? Dice el presidente AMLO que será un millón, pero que a final de este año se crearán dos millones de empleo con su teoría de que las dádivas, o lo que se da en billetes en los programas sociales, hará que la economía se reactive de abajo hacia arriba. Le daremos el beneficio de la duda, aunque es diferente a cualquier teoría financiera.

Los especialistas en economía, sobre todo en la familiar, han dado su opinión de que habrá mucho menos dinero en todos los países, que la estrechez en las finanzas tardará muchos años para que se nivele en gobiernos, en la industria, en el comercio, en tu bolsillo y el mío. Que si tienes trabajo debes conservarlo, cuidarlo, aunque ganes menos que antes ya que muchos trabajos no volverán.

Que no compres sin pensar. En fin, no gastar dinero en nada que no necesites.

Qué fácil ¿no? Dando recetas sin estar en las barbas del vecino desocupado, sobre todo cuando los ricos seguirán siendo ricos y los pobres serán más pobres. Si de por si la brecha ya era grande esta crecerá, millones de mexicanos y miles de millones en el mundo caerán en la pobreza.

Off the record…

Ya nada será igual que antes. ¿Cómo serán nuestros viajes en el transporte público? ¿En los camiones de pasajeros? ¿En los aviones? Se acabaron las reuniones masivas, las oficinas con un escritorio atrás y al lado del otro.

¿Cómo vivir con el Covid-19 y después si logramos ‘domarlo’ y tenemos una vacuna? No lo sé. Pero debemos cuidarnos a nosotros mismos, luego a los tuyos y después a los que te rodean.

Piensa que muchos la están pasando peor que tú.

Comentarios: sanroman.elinformador@gmail.com