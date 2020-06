La Grabadora

Los líderes...

¿Qué es un líder? Es una persona que encabeza un grupo o movimiento social. Un líder es una persona capaz de influir en otra. Los grandes líderes del mundo se resumen, según los analistas, en doce personalidades que encabezaron a los guías que han ejercido su influencia en el comportamiento o modo de pensar con el propósito de trabajar por el bien común.

Como que las dos últimas palabras del párrafo anterior me suenan a la ideología de un partido político mexicano, o sea el PAN. Pero veamos a continuación, según Katia Silveira, coincido con ella, quiénes son los líderes que han influenciado por su capacidad de convencer no a un grupo de personas, sino a habitantes de una nación o a una gran parte de la humanidad, publicación de la página VIX.

Aquí van: George Washington, el hombre que liberó a Estados Unidos de ser una colonia británica. Mao Zedong o Mao Tse-Tung, líder de la revolución china que cambio al mundo. Vladimir Lenin, que dirigió al ejército ruso en la revolución rusa que llevó a derrumbar al zarismo. Nelson Mandela, desde su lucha en Sudáfrica, representó la lucha por los derechos de todos. Mahatma Gandhi, un pacifista en la libertad de la India, nunca derramó sangre, le costaron cárcel muchos años de su vida.

Además del Che Guevara, un argentino que fue el paladín de la lucha castrista para “liberar” a Cuba. Simón Bolívar, libertador del yugo español para varias naciones latinoamericanas. Winston Churchil, líder mundial en la Segunda Guerra Mundial. Una mujer, Magaret Thatcher, conocida como La Dama de Hierro, firme y dura primer ministra de Gran Bretaña. Sume como líderes a Alejandro el Grande, Julio César y Napoleón Bonaparte.

¿Andrés Manuel López Obrador es líder? Para 30 millones de mexicanos que votaron por él sí. Y yo digo también que sí, aunque a su manera. Le falta mucho tiempo para escribir la historia como presidente de México, no sé si el destino le ayude pero sortea un problema y otro también, no importa que diga mentiras o se desdiga un día sí y otro también. Por su capacidad de comunicación a muchos convence ejerciendo el poder en forma autoritaria, solo él decide no importándole desmentir lo que digan sus colaboradores.

López Obrador es producto de una larga lucha y su éxito actual no es producto de la casualidad, sino de años y años, décadas de lucha desde que era priista y que se fue al PRD por que el tricolor no le concedió la candidatura al gobierno de Tabasco. Su lucha le hizo justicia a la tercera, que fue la vencida, y aquí están los resultados. Su carisma con la gente más necesitada de este país la afianza con sus ‘programas sociales’ que no dejan de ser dádivas para los más pobres.

Digo yo que López Obrador sí es un líder porque seduce, convence a una masa que se convierten en sus fanáticos. Peroooo tengo mis dudas. ¿Su visión del México que quiere es la correcta? ¿O la disfraza para llegar a un socialismo y un sistema político y económico a la López Obrador? Tiempo al tiempo y conoceremos la respuesta.