La Grabadora

Grabando…





Yo ya me doy…no entiendo nada de nada. Escuche estoicamente 14 minutos del decálogo de ‘nuestro’ señor presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la nueva realidad del Covid-19.

Me doy, porque mi capacidad de entendimiento no acepta al académico que quiere ser el mandatario de México. Me doy, ya que el tono de maestro de catedra no me da el conocimiento para entender lo que me quiere dar como mensaje.

Me doy, porque mientras nos da clase de optimismo cuando millones de mexicanos no tienen empleo, y ni siquiera tienen como dar de comer a su familia. Me doy, porque veo a los mismos millones de mexicanos les falta algo para sobrevivir. No porque el preciso nos diga que seamos solidarios, hemos dejado de serlo. Ahora quiere que si algo te sobra lo compartas, millones de mexicanos dan algo a sus semejantes y no por mandato.

Carajo, si trabajo, me esfuerzo, me desvelo, arriesgo mis ahorros, mi capital para generar empleos, luego puedo ir de vacaciones, comprar una casa de playa, una cabaña o los bienes que se me antojen porque cumplo con mis impuestos, cuido a mis empleados, soy responsable con la sociedad ¿Por qué tengo que compartir recursos que me sobren? ¿Y mi ahorro? Son para reinvertir y generar puestos de trabajo.

Me envuelvo en lo material porque puedo hacerlo, pero lo comparto con los que me rodean ¿Por qué no? Vaya, doy la razón al mero mero del país en hacer ejercicio, bajar de peso y vivir en calma, no angustias, no estrés. Bueno, como va a tener el señor lo anterior si nunca ha trabajado ni se ha preocupado de nada.

Nadie nos podrá quitar el derecho de disfrutar la naturaleza: el cielo, aire puro, flora, fauna, no es una dadiva, es un derecho natural. Y le sale ser nutriólogo, aunque quizá esté pasadito de peso, que tal le entra a la barbacoa y platillos tradicionales del sureste, eso está bien pero que le mida. Otra buena hacer ejercicio.

El ‘maestro’ continúo con la catedra. Eliminar actitudes racistas, clasistas y sexistas, bien. Y va la máxima del Quijote: Seguir un ideal, buscar un camino de espiritualidad. Todo bien hasta aquí, aunque digo yo si alguien seguirá este decálogo. Dice pocas cosas buenas, pero es donde me doy…sí me doy…

Off the record…

Me doy por no tener la capacidad para que el señor en lugar de la moralina, que significa: ‘Moralidad inoportuna, superficial o falsa’, no cumpla con estos grandes problemas para encontrar, sin reconocer que le dejaron un cochinero, la solución a los feminicidios, la violencia que no termina sino que se aumenta, los homicidios que crecen, economía estancada sin avanzar, las necedades del aeropuerto Santa Lucía, Dos Bocas, tren Maya (En el tren Transístmico sí creo), corrupción que no termina. Insiste en acabar con Instituciones y más.

Me doy, en serio me doy porque ni le entiendo ni le creo. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de López Obrador. Frase de un enemigo fantasma de Andrés Manuel: Porfirio Díaz: ‘Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.’