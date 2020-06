La Grabadora

Grabando…

Tú discriminas, yo discrimino, él y ella discriminan, nosotros discriminamos, ellos discriminan, todos discriminamos y nos han discriminado.

A mí me discriminaron los compañeros de primaria, a veces en secundaria, por dos razones: una por usar lentes gruesos por miopía, era “el ciego o cuatrojos”, la otra por el color tan blanca de mi piel que pocos lo conocen, pero me apodaron “Jocoque”.

Éste último sobrenombre peyorativo aún lo escucho en ocasiones en que camino con mi esposa o saludo a viejos amigos en algunos lugares de Celaya, de repente escucho que alguien grita “¡quiubo, Jocoque!”. Siempre se me resbaló este o “cuatrojos” porque era cierto, mi piel sigue siendo, la mera verdad, lechosa. Nunca me afectó y por muchos años la burla por el aumento de lentes hasta que me operé, me quedaron una y menos de una dioptría en cada ojo.

Pero yo también discriminé y me burlé de varios compañeros por sus defectos físicos o por su comportamiento. Si me apuran aún lo hacía hace poco tiempo, ahora ya no.

La discriminación, dice el diccionario, se define como la situación en la que una o varias personas son agredidas por una razón específica, puede ser por edad, orientación sexual, apariencia física, género, etcétera.

A veces mis amigos me dicen “viejito” y tienen razón, ya que al más joven de mis amigos lesllevo varios años. Otro boleto, y sí me encabrona, que alguien me diga “pinche viejo”.

Lo que sí jode es que le faltan al respeto a una mujer, pero es fácil hablar de “me vale madres”, “tu pinche vieja”, “puta madre, “chinga tu madre”. Más como estas que algún día escuché: “Si estás así de verde, cómo estarás de madura”, “Tanta carne y yo en cuaresma” y muchas otras.





Off The Record…

Discriminación a niños y niñas, por identidad sexual, por color de piel, por ser indígena, porque eres campesino, por creencia religiosa, por ser pobres o humildes, por una discapacidad, por la forma de vestir y por esto… y… y… ¡Ya basta! Si no…