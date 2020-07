La Grabadora

Grabando…

Deseo compartir contigo el texto de un video que se publica en redes sociales: ¡Habitante soy! Lo hago porque a mi me preocupa demasiado quien haya perdido su trabajo, quien haya perdido la esperanza por la muerte de alguien que se quiere, por la soledad que hoy viven demasiados. Te invito a leer y llevarle consuelo y ayuda a quien lo necesita.

He aquí este pensamiento: “Escuche que todos estamos en el mismo barco, pero no es así, estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras diferentes. Para algunos la cuarentena esta optima con momentos de reflexión, de reconexión suave en chanclas con un whisky o un té. Para otros esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia.

Para algunos una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones; para otros una tortura: ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos, están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer libros, otros están ocupados por el pan para el final de semana o si los fideos alcanzan para unos días más, algunos están en el “home office” de su casa campestre; otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les esta terminando el dinero, otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo, o para ir con un amigo que les va a facilitar algún dinero.

Otros critican las decisiones que se toman y emiten mil comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020, otros dicen que lo peor esta por venir. Entonces amigos no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras preocupaciones y necesidades son completamente distintas y cada cual saldrá a su manera de esta tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista.

No solo mirar, pero más que mirar ver, ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tu no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro, simplemente nadie es juez. No juzgues tanto a aquel que pide porque le falta, como aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo estamos en barcos distintos cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. ¿Animo a todos! Y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar que ¡Todos somos habitantes de esta tierra!

Off the record…

Ya está en México Emilio Lozoya Austin, llego de la realidad de una verdadera prisión de España a la ficción de la justicia mexicana. El pasado viernes todo un teatro montado por la Fiscalía General de La República, creando una faramalla de la llegada del exdirector de Pemex. ¿Por qué, desde el presidente de México, el fiscal y todas las autoridades se prestan a la mentira en su traslado supuesto al Reclusorio Norte, montando todo un falso escenario? ¿Por qué no dicen la verdad de qué por un trato con su padre, aceptó su traslado a México a condición de ser tratado como testigo protegido, y al ser delator de supuestos sobornos, los cuales, si los hubo, él participó? ¿Nunca pisará la cárcel? ¿Qué futuro le espera a este hombre que vivirá como un Judas, con tal de salvar su estancia en la cárcel cuando él, al igual que muchos, ha sido un supuesto pillo? ¿Esto es el México Kafkiano que nos toca vivir!