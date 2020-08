La Grabadora

Grabando…

Encuestas van, encuestas vienen, algunas son patito y otras son confiables, estas últimas las menos. Por lo menos una o dos por mes miden las preferencias de los votantes en los 15 estados donde habrá elecciones de gobernador. Confiamos o no en el sinnúmero de información, o desinformación que somos objeto, claro que la mayoría de las encuestas están hechas a la medida como los sastres hacen los trajes, a la medida para los presuntos candidatos a la gubernatura de Querétaro, y del país, que tienen para pagarlas.

Querétaro no se encuentra detrás de otras entidades donde aparecen mínimo dos encuestas mensuales de chile y de manteca con resultados positivos para quien paga, que en su corazoncito está el ser candidato a gobernador en este caso por este estado. Ah, pero al pueblo sabio ya no le dan atole con el dedo aún deseando que les crean lo que inventan en encuestas para satisfacer al que paga.

Y el cuento es que en las encuestas patito y otras, más menos confiables, en todas lleva mano Mauricio Kuri González para llegar a ser el inquilino de la esquina que domina Pasteur y Plaza de Armas. La última es de una encuestadora de más o menos fiarse y es Buen Día & Laredo, con el membrete de “Encuesta a Usuarios de Teléfonos Celulares”. Y… ¿Quién creen que está en esta encuesta a la cabeza, como en todas, patito o no? ¡Bingo! Claro que sí, por supuesto Mauricio Kuri González.

¿Será? Bueno, Mauricio en su horizonte, en su partido pero que no es su partido, porque nunca se ha adherido pero ha ganado presidencia municipal de Corregidora y el senado por Acción Nacional. Este último triunfo, el del Senado, “haiga sido como haiga sido” y hasta hoy no tiene contrincante, hombre-mujer, porque se han perdido los que pudieron haber sido, pero no serán. Muy atrás, pero muy atrás, el ya de plano gris, solo en la política, Armando Rivera. Otro, ahora el que calladito se ve mejor tratando de medio brillar en la Cámara de Diputados, Marcos Aguilar, esperando que vendrán tiempos mejores; ya ni mencionar a Lupita Murguía, mujer brillante que ya se opacó en la política queretana.

Hoy Mauricio va por la libre por la candidatura a la gubernatura por el PAN, mañana quién sabe. ¿Llegará a despachar en Palacio la Corregidora? Bueno, pues si lo dejan los ciudadanos votando por él o las concertaciones que se ven en la política desde hace años. Aunque Buen Día & Laredo y demás encuestadoras digan que será el mero mero del 21 al 27, la prueba será el 6 de junio del año de enfrente.

La teoría de un servidor es la siguiente: de 15 estados donde habrá elección para gobernador, por lo menos en 11 Morena va de gane, otros tres se dividen entre PAN, PRI y Morena, solo en el horizonte electoral, en encuestas, el PAN va adelante en Querétaro y con mucho. Si quiere él que decide en el país, “ya sabes quién”, gana Mauricio para hacer creíble la democracia. Tiempo al tiempo y si Santiago Nieto o de rebote Juan José Jiménez Yáñez, porque creo que Gilberto no la hace, uno de ellos será el candidato morenita, sobre todo el primero, le podrán dar un susto a Mauricio y al PAN. La política así es, los que mandan mandan y mandaran. Se pueden equivocar las encuestas.

