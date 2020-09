La grabadora

GRABANDO…

Los escándalos políticos continúan en este México nuestro, ya iniciaron los videos y ver para creer los que vendrán en el futuro inmediato y mediato conforme se acerquen el 6 de junio de 2021, lo que sucede en estos días y próximos meses se multiplicará en escándalos, y llegaremos a la conclusión que no es tan bueno el giro como el colorado.

El Preciso y los que se dedican a la política están sujetos a los señalamientos y acusaciones un día sí y otro también, los que callan y los que callarán ya los veremos, seremos testigos de la historia. Hoy, digo yo, el que lleva la batuta para denostar, acusar, burlarse, acusar y demás sinónimos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién a través de las mañaneras acusa y repite, una vez y otra vez, señalamientos con quien trae pleito tenga o no tenga razón. Hoy pégale a Loret, mañana y otro día también a Calderón.

Y sabes qué, amigo lector, me está cansando el jueguito del presidente que aumenta, un día sí y otro también, la necedad de involucrar a quien se le ocurre para llevar a juicio a los expresidentes de México. Ellos tan tranquilos ya que saben que nunca serán sentenciados. Ah, pero como le llevará simpatías a su movimiento, el que él decida, para conservar el poder en el Congreso para tener mayoría en la Cámara de Diputados y cambiar a su gusto la Constitución.

Lo más grave es pensar qué va a suceder en el futuro con la aprobación del INE para el Partido de Encuentro Solidario, ya que tan vivo y hábil es López Obrador que el PES puede ser el partido que sustituya a Morena y llevar todas las aguas a su molino, para que ese nuevo instituto político de sus correligionarios Evangélicos sea el vehículo para encauzar a sus incondicionales y lanzarlos como candidatos a diputados federales, para así buscar la mayoría, con lo que quede de las luchas de las tribus de los morenistas. Vaya que el mandatario es listo, mandó al diablo al PRI en su momento, mandó al diablo cuando le convino al PRD y mandará al diablo a Morena cuando ya no le sirva. Y si no me cree, estimado lector, tiempo al tiempo.

Tan listo es “Ya Sabes Quién” que trae “fintos” a Margarita Zavala y a Felipe Calderón con su México Libre, por lo pronto los envió a la lona en lo que decide la negativa del INE, para aprobar al partido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carlos Loret de Mola, Brozo, El Reforma, Héctor Aguilar Camín y muchos más, como los expresidentes, les sirven a López Obrador de sparrings para desviar la atención de asuntos como el de los sobornos que recibió para su movimiento por medio de su hermano Pío y lo que no le conviene. La política así es.

Me remito a la sabiduría del pueblo bueno con dedicatoria al que todo lo puede: “Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”.

OFF THE RECORD…

Aterrizamos ahora en la política a la queretana. Comience a analizar a estos presuntos aspirantes a estar en la boleta el 6 de junio porque votará por alguno de ellos para la gubernatura de Querétaro. Morena: Gilberto Herrera Ruíz, Santiago Nieto y Celia Maya. PRI: Hugo Cabrera, Paul Ospital y si se decide Roberto Loyola Vera. PAN: Mauricio Kuri, Ricardo Anaya y con poca probabilidad Marcos Aguilar. Haga sus apuestas.