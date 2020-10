La Grabadora

Grabando…

Ahora las noticias corren rápido por la radio, la televisión, la prensa y las ‘benditas redes sociales’. Es increíble lo que pasaba por los años 60, donde para saber que sucedía al otro lado del charco nos enterábamos de lo sucedido dos o tres días después si llegaban periódicos de México a donde vivíamos, si no a través de ‘Cine Mundial´, que se proyectaba en los cines antes de cada función con la voz de Fernando Marcos, que años después fue un singular cronista de futbol. Hoy estamos sujetos hasta de ‘Fake News’, noticias falsas, que si no las confirmamos hasta las creemos.

¿A dónde voy? No sé. Pensé en escribir sobre el desempleo de los jóvenes, uno de los grupos más afectados por la crisis económica debido a la pandemia, a la emergencia relacionada al Covid-19. De los 12 millones de desempleados en junio de este año ¿Cuántos eran jóvenes? ¿Cuántos en la economía formal? ¿Cuántos en el informal? ¡Los que hayan sido! No se vale, como tampoco se vale cuántos adultos, hombres y mujeres de la tercera edad se quedaron sin trabajo. Me enoja, me preocupa cuántos no comen, cuántos no llevan comida a sus hogares, a sus hijos.

Muchos de nosotros elevamos gracias al Creador por bendecirnos con trabajo, con alimento, con un techo, que tenemos con qué comprar las medicinas que necesitamos, que estamos bajo un techo que logramos tener. Pensemos en los jóvenes, adultos y viejos que usaron sus tarjetas de crédito hasta que ya no lograron pasar en los cajeros, a los que les cobran sus deudas día tras día, en aquellos que no pueden comprar las medicinas que necesitan ellos y los suyos. En la desesperación de no poder llevar alimentos a casa.

Y sigo sin una idea fija para trasladárselas a ustedes estimados lectores. Me viene a mi mente y pienso en aquellos que están enfermos, en los que mueren en hospitales y en sus hogares por esta pandemia que no le vemos fin, en aquellos que les vale y se exponen, a los que viven como quieren sin temor al futuro, ojalá y no les llegue su día en que se arrepientan de su actuar como si no pasara nada. Me asusta lo que sucede en el sistema de salud que no le da asistencia a los que la necesitan. Me inquieta nuestro futuro y por supuesto el mío y el de los que son mi familia, amigos y de toda la humanidad.

Me apanica lo que vivo a mi alrededor, sin duda debemos cuidarnos, esto no se termina ¿Por cuánto tiempo continuará? Y sigo tecleando y pienso en que los que ya estamos arriba de los 70 años, ya vivimos, ya hicimos, ya creamos, nos preparamos para la vejez, nosotros ya vivimos y queremos seguir trabajando, creando y ser productivos. ¿Y los jóvenes? La vida debe ser de ellos y forjarse un porvenir en sus deseos del futuro que quieren. Hoy, es difícil para los muchachos y para muchos adultos y para aquellos viejos que están solitarios y no tienen para vivir.

Por hoy, ya no quiero pensar, porque me angustia cuál será el futuro de muchos de ellos.

Off the record…

¿Y los que deberían ver por los desprotegidos? ¿Los políticos que hacen? ¡No veo claro!