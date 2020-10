La Grabadora

Grabando…

Me niego a deprimirme. Ya no quiero vivir con miedo, con miedo a que me contagie alguien cercano o de pasada. Hace varios meses, exagero o no, más bien dicho no sé, uso el cubrebocas. La mascarilla me da pavor cuando toso, estornudo o me molesta la garganta al toser. Me mido la temperatura en casa, a donde voy y siempre pregunto ¿cuánto tengo? Me tranquiliza cuando me comentan 35.3. 36, 36.5. En fin, soy un producto del pavor de adquirir el Covid-19.

Me da angustia y ansiedad, despierto con la boca seca y me pregunto ¿Qué es esto? El insomnio me dominaba. Ahora con media pastilla rosa del “doctor brujo” que atiende a mi esposa Lupita, concilio el sueño a intervalos largos un día sí y otro no. Bueno, por la noche me levanto 3 o 4 veces para hacer la pis, de repente ya no concilio el dormir. A rezar por mí, por mis muertos, repaso mi pasado y mi presente, al fin me vence el sueño y duermo despertando casi cada hora y vuelvo a dormitar.

Total, que entre 6 y 7 AM me despierto y ya mejor me levanto y al baño, bebo casi un litro de agua, trago la pastilla para mantener la tiroides baja a nivel. Me despabilo y mejor a prepararme a hacer ejercicio. Preparo tapete y a darle por casi una hora para mantenerme en forma. Al filo de las 9 am bajo a desayunar, más pastillas y listo lo que me prepara Lupita: frutos secos, pequeña barra de chocolate amargo para el corazón, porción de fruta y huevos al gusto, dos o tres galletas ‘María’ y comenzar el aseo diario. Mientras sucede todo lo anterior a escuchar noticias y parte de la “mañanera”, a veces es un sacrificio, pero necesario ver y oír, te guste o no te guste.

Ignoro si son los 71 años que dignamente llevo a cuestas, pero cada día más me acuerdo del pasado y los más del presente. Aún me pesa la muerte de mi hermana la mayor, Lola, sucedida apenas hace un mes una semana y dos días, y a pensar lo que es la voluntad de Dios, ya que también falleció su esposo, mi cuñado Humberto, después de un mes y una semana. Beto no logró superar la muerte de su Lolita amada. Amores como siguen existiendo, si se me muriese mi Lupita me parte el alma e ignoro cómo me iría, lo mejor es que yo parta antes que ella.

Es increíble lo que pienso que pudiera suceder con el tema de la pandemia. Trato de estar el mayor tiempo posible en casa después del trabajo, luego me doy mi permiso y acudo a reuniones con mis amigos. Los momentos en casa tienen de todo, lo más importante es tener a mi lado a mi eterna pareja desde hace más de 44 años. Platicas del hoy, del ayer, de los hijos, de los nietos y es valioso el silencio que en momentos se produce, puede ser de muchos minutos, pero el voltear y ver a “Puche”, como le digo a Lupita, todo se convierte en una paz interior con solo tenerla a mi lado.

Trabajar, y que me continúen dando trabajo, es una bendición. Preparas los comentarios de los noticieros, del comentario de Televisa, de escribir para el Diario de Querétaro, algo que jamás tendrá un valor porque es lo que me mantiene pensante, activo y el tener esperanza de que todo lo que estamos viviendo un día terminará y que seguiremos siendo y haciendo lo de antes. Añoro la playa, el sonido del mar y ver al infinito del océano en Ixtapa o Huatulco. Los paisajes de Los Cabos, regresar a mi adorado Acapulco, donde viví lo mejor de mi vida al encontrar a la mujer de mi existencia.

Off the record…

Hoy “no’ay… no’ay”, dijera Héctor Suárez, nada de política. La vida ha sido generosa en mi vida y en la vida de los que me rodean. GRACIAS VIDA…ESTAMOS EN PAZ.