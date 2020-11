La grabadora

Grabando…

Día de Muertos. Este día no pondré mi altar, no prenderé velas ni haré oraciones, de hecho no tengo muertos en la familia, tengo personas que se han ido, pero que su sangre fluye por mis venas, que siguen aquí, conmigo, en mis recuerdos.

No habrá calaveras ni flores, tan solo festejos por haber convivido con personas valiosas que solo se adelantaron a la presencia de Dios.

Para este día no tengo lágrimas, tengo agradecimiento, no hay tristezas, solo recuerdos, si algo yace en mis sepulcros familiares son evidencias de quienes aún dan vida a mi vida con su legado.

No usaré este día para meditar sobre la muerte, agradeceré la oportunidad de la vida, en mi casa todos son bienvenidos, incluso los recuerdos de las personas que ya no están físicamente.

Para este Día de Muertos no adornaré la casa con motivos fúnebres, abriré mis cortinas para que la bendición del sol entre y acaricie mi vida.

Para este día de muertos no rezaré, hablaré directamente con Dios en una oración para pedirle por mis vivos y que no los toque el Covid-19.

Para este día y para el resto de mis días, pensaré en la muerte para valorar la vida, mi ofrenda será tratar de ser mejor y mi incienso una sonrisa sincera para todas las personas.

Para este día de muertos abrazaré aquellos que tienen muerta la esperanza, que han perdido la paz o se les murió la fe.

Para este día tengo tantas gracias que dar, un réquiem a mi tristeza y un epitafio en mi puerta que diga: “Aquí yace y vive una persona que no quiere morir en vida".

Off the record…

“El muerto al pozo y el vivo al gozo… En la política de Querétaro”. Esto ya empezó y no termina hasta el 6 de junio con triunfadores a la gubernatura, a las 18 alcaldías, a las 5 diputaciones federales y a las 15 locales (más 10 “pluris”).

Por el PAN parece ser “consumatum est” las candidaturas para que el preciso sea Mauricio Kuri para “gober”; Luis Bernardo, Roberto Sosa y Enrique Vega para tratar de reelegirse en Querétaro, Corregidora y El Marqués, respectivamente; lo más probable es que ya le toque a Roberto Cabrera la candidatura a la alcaldía de San Juan del Río.

Por el PRI, los únicos seguros son la actual diputada federal María Alemán, para San Juan del Río Gustavo Nieto que vuelve a la carga, ambos a la alcaldía que ya recibieron la bendición; a la gubernatura están en carrera parejera Hugo Cabrera, Paul Hospital y Ernesto Luque Hudson.

En Morena, digan lo que digan los demás, va “cincho” a la candidatura a gobernador Gilberto Herrera Ruíz; a la presidencia de Querétaro el candidato hubiera sido Arturo Maximiliano García si hubiera ido a la grande Santiago Nieto, hoy se le pone enfrente Mauricio Ruiz Olaes, diputado local, el mismo que dijo que “la rifa del avión iba a pagar la deuda externa”.

“Como dice el refrán: dar tiempo al tiempo”.