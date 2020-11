La grabadora

Grabando…

La olla política de Estados Unidos, la de México y en particular la de Querétaro a todo lo que dan. En el vecino país jamás se había vivido una elección como esta última. El martes por la noche, aquí en México varios analistas, conductores, articulistas, medios de comunicación se fueron con la ‘finta’ de que Donald Trump sería reelegido, pasó el tiempo y de repente, lo que ya sabemos, cambio todo cambio cuando los estados iniciaron el recuento de los votos por correo.

Lo demás es historia. Biden, el sábado por la mañana remontó a Trump con el conteo de Pensilvania y se convierte en presidente electo. Lo demás ya lo conocemos, las rabietas de Trump que no puede concebir que perdió, un López Obrador que se niega a reconocer a Biden como triunfador, si hay consecuencias para México por esto último seremos testigos de la historia.

A los mexicanos no nos queda de otra más que ser pacientes, si en diciembre o hasta enero Andrés Manuel reconoce o no a Biden, las consecuencias, que las habrá, irán en contra del presidente de México, aunque nos lleve en el remolino a todos los mexicanos. Como dice el refrán de Leduc: “Sabia virtud de conocer el tiempo”, que seguro estoy no lo conoce el preciso de palacio. Al fin que las mañanas de lunes a viernes él dicta los temas de la agenda nacional y ahí sí aplica que conoce el tiempo para distraer de lo más importante del país.

Todo lo anterior es “peccata minuta”, que significa faltas pequeñas o error leve, que no se compara con lo que sucede en Tabasco, Chiapas y Veracruz. particularmente en el primer estado donde literalmente mas de la mitad de los municipios están con el agua “hasta el cuello”, en Chiapas 54 municipios inundados y varios muertos en los dos estados y ya no hay Fonden, el Fondo de desastres naturales que desapareció López Obrador, aunque se comprometió a ‘ayudarles’ ¿Con que..?

En Chiapas más de 20,000 viviendas afectadas, más de 4,000 inhabitables. En Tabasco mínimo 530 casas afectadas y, se calcula,190 mil personas damnificadas. Solo el presidente dice que está realizando una estrategia para que no vuelva a verse afectado Tabasco con inundaciones. ¿Para el presidente será su Waterloo en su propia tierra?

La Cruz Roja, el Ejército y la Marina trabajan, pero no será suficiente para salir del grave problema. El agua en Tabasco no se va fácilmente. La mayor parte del estado es una planicie, además el agua no se filtra fácilmente en la tierra, por lo que es un pantano permanente en parte del estado. Si podemos ayudar que nos digan como lo hacemos, ojalá sea por la Cruz Roja. Tabasco ya no es un edén.

OFF THE RECORD…

Encuestas van y vienen para la gubernatura en Querétaro, la última es del periódico El Economista. La titulan: “En Querétaro la preferencia apunta a Kuri y al PAN, hay nombres y apellidos. La encuesta fue “Conocimiento de aspirantes a candidato a gobernador”. Las respuestas fueron: Mauricio Kuri González, PAN, 70.5%; Roberto Loyola del PRI, 59.5; Celia Maya Cruz, Morena, 58.7%; Gilberto Herrera, Morena, 45.6; Hugo Cabrera, PRI, 44.2%; Paul Hospital, PRI, 43.7%; Marcos Aguilar Vega, 43.7.

Estas respuestas fueron de conocimiento de los nombres que se nombraron en la encuesta. La buena-buena será el 6 de junio del 2021. No fue de por quien van a votar. Así que esto no se acaba hasta que se acaba.