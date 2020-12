La grabadora

Grabando…

Lástima que se olvidó ya la historia que marcó una época en la historia política de México, la era de “El Tapado”. Ahora en Querétaro todos están ya re destapados todos los “pre”, que en poco tiempo ya serán candidatos a la gubernatura. Que tiempos aquéllos en que Mauricio Kuri o el doctor Gilberto Herrera Ruíz hubieran sido los “tapados” de sus institutos políticos, el PAN y Morena. No incluyo a nadie del PRI, porque sea quien sea no llegará a la gran final en las elecciones. El próximo gobernador de Querétaro está sólo entre los 2 primeros.

Aquí la historia de “El Tapado”. En 1957 siendo presidente Ruíz Cortines, por supuesto priista, una marca de cigarrillos encargó al genial caricaturista Abel Quezada, del periódico Excélsior, una campaña publicitaria de los cigarrillos Elegantes. Con su imaginación y talento, el “monero” Quezada creó a través de una serie de parodias, o sea caricaturizando al famoso “Tapado”, que era una bolsa de papel estraza que tapaba una cara donde, con aberturas, se le veían sus ojos, su boca y una mano, con la cual, en sus dedos, llevaba un cigarrillo “Elegantes”, en el texto de la caricatura se leía: “El Tapado fuma Elegantes”. Así se inició, por algunos sexenios, la leyenda de “El Tapado”, que era el favorito del presidente en turno para nombrarlo su sucesor.

Hoy están más que destapados los que anhelan, suspiran, quieren, ambicionan, ansían “llevar a Querétaro a la prosperidad”. Seremos testigos de los discursos y promesas de campaña de cada seis años, de los buenos propósitos y propuestas para un mejor estado. Escucharemos a Mauricio, Gilberto, Paul o Hugo y otros u otras insistir, machacar en ofrecer obras y acciones que solo realizará algunas el o la que elijamos los ciudadanos, y ofrecerán muchas otras acciones que nunca ejecutará el o la preciso(a), que son, en ocasiones, imposibles de cumplir por varias razones, entre otras los $$$ dineros.

Habrá que mencionar que en nuestro estado, Querétaro, desde hace varios sexenios no hay tapados, y mucho menos fuman Elegantes, esos cigarrillos desparecieron hace muchos años, ya que muchos que han sido candidatos(as) no fuman o fumaban. Ya como gobernadores Camacho Guzmán, Nacho Loyola, Pepé Calzada, en ocasiones Pancho que disfrutaban y/o disfrutan sus aromáticos puros, Garrido fumaba cigarrillos. Los dos “destapados” Mauricio y Gilberto no fuman.

Asimismo, reconozcamos que desde el gobernante Manuel González de Cosío que junto con el empresario Bernardo Quintana inició la industrialización de Querétaro, cada uno de los gobernadores han hecho obras que han beneficiado a todo el estado. Lo más importante es que cada uno de ellos, han sido los principales promotores que han convertido a Querétaro en una las entidades más pujantes en la industria, destacando los clúster aeronáutico, automotriz, metalmecánica y manufacturera. Aunque también es justo reconocer el esfuerzo en el tema turístico que ha colocado a la capital como un destino no playero preferido antes de la pandemia, así como un estado preferido por familias para radicar.





A que época añorada, qué tiempos aquellos señor Don Simón de “El Tapado”.