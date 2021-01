La grabadora

Grabando…

En mi mente se cruzan las ideas, lo primero es que iniciamos un nuevo ciclo de vida a través de este 2021. Solo enseñanzas me dejó el 2020, año incierto y preocupante donde perdimos a muchos mexicanos, a personas cercanas a nosotros, que fallecieron por diferentes causas. Donde lo que más me duele es que solo, los que fallecieron por el terrible mal que vivimos, son una cifra en el ámbito informativo, todos, todas tienen nombre y apellidos, fácil es comentar que los miles y más de 100 mil han muerto en México. Cuando el 11 de septiembre se recuerdan con nombre y apellido a las tres mil personas que perdieron la vida en el terrorífico ataque a las torres gemelas. Yo recordaré a mis muertos un día sí y otro también.

Perder amigos, familiares duele y mucho. He pensado en frases que se comentan en familia como “Dios nos la dio, Dios nos la quitó” y me niego a pensar así. Dios nos da a los nuestros, no nos los quita con la muerte, si Jesús, hijo de Dios, murió en la cruz ¿por qué nosotros no vamos a morir? Dios creó el mundo con un equilibrio de vida y muerte. Hizo este planeta donde el pez se come al pez, el animal se come a los animales, nosotros nacemos, crecemos y nos reproducimos, Dios no nos da la muerte, nos da la vida y solo a uno mismo corresponde cuidarnos para vivir hasta que nuestro cuerpo muere.

Me imagino qué sería el mundo si fuéramos eternos, el equilibrio de vida nos lo da Dios a través solo de nosotros, la vida sana y todo lo que se me ocurra. Morimos cuando nuestro cuerpo se cansa y cuando nacemos con problemas congénitos o de genética. Dicen los que saben que las enfermedades congénitas aparecen desde el nacimiento, las genéticas se producen por alteraciones en los genes, además las hereditarias que se adquieren de los padres o varias enfermedades es por culpa de nosotros mismos por no cuidarnos en la alimentación, por no cuidar y acudir al médico cuando se enciende la alarma por cualquier dolor.

La vida nos la otorga Dios, a la muerte la encontramos por enfermedad, la buscamos o nos llega por descuido, violencia y más causas, pero también siempre estará Dios con los que fallecen. La existencia en el más allá la desconozco, pero siento que mis muertos están todos y todas bien porque fueron buenas personas en su paso por la vida y estarán gozando de la gloria del Creador.

Soy católico y una frase en canto solemne, de carácter religioso que entonamos en misa, para mí captura un todo: “Hay que morir, para vivir.” La fortaleza solo la encuentro en el Señor, en mi esposa, en mis hijos, nuera, yernos, nietos, en ustedes mis amigos, así como en aquellos que nos dan palabras de aliento, fe y esperanza. Gracias. Difícil…muy difícil aceptarlo, seguro que después del duelo ¡si se puede!

En estos días hay luto en mi alma.