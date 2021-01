La grabadora

Grabando…

No soy médico, ni idea viene a mi cabeza de cómo tratar a un enfermo de Coronavirus, lo que sé es que cada día está más cerca de nosotros la terrible pandemia que ha dado al traste a la vida familiar en salud, economía y social de todo el mundo. A unos países los tiene al borde de la catástrofe por la cantidad de fallecimientos que suceden a diario cerca de nosotros, donde muchos enfermos de este el mal del siglo sufren causando la pena de los padres, hermanos, parientes y amigos por su largo penar y quizá ver o saber de su fallecimiento.

¿Como se contagiaron de Covid? ¿Por no usar cubrebocas? ¿Porque algún amigo, amiga te lo transmitió? ¿Porque fuiste a una fiesta y fuiste el transmisor del virus? Lo pasado y muchas cosas más nos están ocasionando que muera alguien a quién queremos, o bien un daño a otras personas que conocemos y queremos.

Yo no alcanzo a entender ya a este mundo donde se abren las grietas enormes de sufrimiento, no solo porque el día de mañana ya no podrás abrazar, decir te quiero, dar un beso a los que amas, el abrazo afectuoso o estar con ellos sin temor de lo que pueda suceder en los siguientes días, o de lo que te pueda ocurrir si estuviste con ellos.

¿Duermes plácidamente? ¿No te altera lo que ves a tu alrededor? De verdad ¿No tienes miedo de que seas portador o que te contagien? Este es el momento de que hagas un alto en tu camino y reflexiones en evitar reuniones con amigos, familiares y de trabajo. Más vale que sepas donde están tus hijos este día y sobre todo un fin de semana. Si no te importan es cuando uno comprende porque se siguen organizando reuniones y fiestas de más de 150 personas.

Los días y los meses han pasado, hoy estamos observando el resultado que nos han dejado el terrible bicho, hagamos cuentas y los peores números de contagio y de muertes por la pandemia son ahora, no los resultados de la ‘cuarentena’, todo es por el consumismo del Buen Fin, de las posadas, de la navidad, año nuevo y reyes. Por lo anterior ahora Querétaro tiene las peores cifras en los resultados de hospitalización, de la enfermedad que se vive en casa y de que la muerte ronda entre nosotros.

Ya párale a la fiesta. ¡Basta, cuídate y cuida a los tuyos!

Esta es la primera llamada para el espectáculo de cada tres y cada seis años, después de la pasarela de varios meses donde los políticos queretanos, hombres y mujeres, unos calladitos y unas calladitas, otros y otras buscando reflectores, ya se destaparon o los destaparon. El PRI y otros partidos ha dado nombres de los presuntos precandidatos y precandidatas a gobernador o gobernadora, presidentes y presidentas municipales, diputados y diputadas locales y federales. Su gran reto será como realizarán sus campañas para lograr ganar el 6 de junio.

Seremos testigos de la historia. Unos y unas saldrán buenos, otros y otras se quedarán con las ganas de servir o sacrificarse por Querétaro. Ya veremos y comentaremos, ya conocemos a los y las que encabezan los reflectores.