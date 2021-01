La grabadora

Grabando…

Ya que importan los números a nivel del que me digan, sea municipal, estatal nacional o mundial. Es impresionante la cantidad de seres humanos, como tu o como yo, que fallecieron por la pandemia. Sus nombres la gran masa poblacional no los conoce, pero cada uno, hombres, mujeres, jóvenes, niños de los muertos por el Covid-19 tiene un nombre, tiene una familia o alguien sabe como vivió, lo conoció y convivió con el o ella, tuvo una historia, gozó, disfrutó, sufrió, amo, triunfo en su medio, ahora son, lamentablemente, un número en la estadística, solo sus familiares y amigos saben quiénes fueron.

Es terrible la cantidad de seres, como tú, como yo, que han muerto. Los que saben informan que son un dato más. Se preguntan: ¿son pocos, son muchos? ¿Comparados con qué? Porque la gripa o influenza mata hasta 650,000 personas al año. El VIH, causo 690 mil muertes el año pasado. Los accidentes de tránsito acaban con la vida de 1,3 millones de personas promedio por año en el mundo, las enfermedades cardiovasculares en México causan 140 mil muertes al año.

Cada vez la epidemia está mas cerca de ti, de mí, nos enteramos de amigos y familiares que resultaron contagiados y conoces a alguien que ha fallecido. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para tener la certeza de que la vacunación será la solución? ¿Hasta cuando no usaremos tapabocas? ¿En cuanto tiempo, o años, podremos ir y venir a nuestro gusto por nuestra ciudad? ¿Asistir a nuestros lugares preferidos como la playa, o estar en tu restaurante favorito? ¡No! No lo sabemos, lo qué si se es que cada día hay más contagiados y fallecidos en tu trabajo, en tus conocidos, en tus cercano. El coronavirus esta extendido por todos los países, por todos los continentes y muy cerca de ti.

Tú, yo, tus padres, tu pareja, tus hijos, amigos y demás ¿se cuidan? Ojalá. Tomen en cuenta que los científicos comunican que los últimos contagios se dan más en reuniones familiares que en otros lugares, incluyendo el trabajo. Recomendable es que cuando te reúnas con tu familia esté la sana distancia y no haya besos ni abrazos. Por favor, no formemos parte de la numeraria. La clásica: usa mascarilla, lava tus manos un momento y otro también, no lleves las manos a la boca, la nariz, los ojos, cuidado con quien entre a casa, no relajes el orden ni la forma de protección. Esto es serio.

Que llegaron vacunas ¿Y? No veo claro, hay falta de información o de la verdad por parte del gobierno en el número de vacunas que llegan, no se ve estrategia para distribuirlas y aplicarlas. La falta de confianza en el gobierno federal, en AMLO, López Gatell y demás actores cada día es mayor. ¿Cuál será nuestro futuro? Lo ignoró solo seguir recomendaciones y encomendarnos, con la familia y la humanidad al Señor, para que nos vaya bien y la libremos.

Off the record…

El tablero político queretano esta casi completo con los actores y actrices que contendrán por un puesto de elección popular, sacrificándose para representar al pueblo en diferentes posiciones en nuestro estado Querétaro, desde Gobernador pasando por diputados federales, locales y presidentes municipales, todos nos y nos hablarán bien bonito en sus declaraciones del porque participar en las elecciones y votar por ellos o ellas, ya nos comienzan a taladrar nuestro consciente con mensajes de porque buscan tal o cual posición, vendrán las promesas del porque elegir a ellos o ellas.

¿Será más de lo mismo? Escuchémoslos, quien quita y nos salga un candidato o una buena candidata que solo nos prometa los que realmente pueda cumplir y que lo haga realidad. Bueno, solo me queda recordar ¿A que le tiras cuando sueñas queretano?