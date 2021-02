La grabadora

Grabando...

“La Madre de todas las Elecciones” a la vuelta de la esquina. Es medio febrero, viene marzo, llegará abril y llegaremos al 6 de junio, ¿un domingo más? ¡No! Es el domingo en que se define el futuro del país, en Querétaro vamos a elegir gobernador, 18 presidencia municipales, 15 diputador por elección y 10 “pluris”, así como 5 diputados federales.

Y va de nuevo, iremos a las urnas, ¿cuántos de los candidatos conocemos? algunos de nosotros a varios otros a ninguno, aunque por nombre identifiquen a varios. Llegará el momento de unos instantes de soledad, estaremos frente a las boletas. Aquí, después de identificarnos en nuestras casillas con la credencial del INE recibiremos cuatro boletas: una con los nombres e imagen de los candidatos (as) a gobernador, una más a la presidencia municipal de donde vivimos, otra de los o las que quieren ser diputados locales y una más para elegir diputado (a) federal.

¿Conoceremos a los presuntos (as) que se quieren sacrificar para llevarnos a vivir en un mejor municipio? ¿A aquéllos que harán leyes para que vivamos mejor? Dudo que sabremos quiénes son y qué intenciones tienen para “servir al pueblo”. La esperanza de que nos superaremos estará presente. ¿Por qué cruzaremos el nombre y el partido que representan? Quizá por costumbre de votar por un partido que decimos que su candidato será mejor, o conocemos al o la que nos prometerá que nos irá mejor, entonces cruzaremos su nombre y logo del instituto político que los respalda.

Está bien, una obligación es votar. Yo lo haré aunque ya me cansé de hacerlo y ser testigo que avanzamos poco, al estilo de un pasito pa'delante y dos pasitos pa’trás. Este es un momento de hacer un alto y reflexionar lo que es y ha sido este país, este estado, esta ciudad. Hemos sido testigos de que la mayoría de los que nos gobiernan no son de fiar, que nos han fallado, que hacen promesas de campaña, compromisos de gobierno y todo sigue casi igual con cierto progreso.

¿Avances? Ni negarlo, pero son los menos. Deuda histórica de los que nos han gobernado y esperaría de los que quieren hagan lo que prometerán, pero lo dudo. Casi siempre los ciudadanos acabamos frustrados ya que a los que nos quieren dirigir les escuchamos la perorata de siempre en promesas y promesas y nada que cumplen. Hoy me siento frustrado de oír a los políticos que dicen 'palabra cumplida' y de lo que no realicen se quedan calladitos, ¿Pues que no se trataba de que lo hicieran?

Preparémonos a aguantar propuestas, a que critiquen a los contrarios, a sus 'compromisos', a prometer que regresarán a los lugares más abandonados que, por cierto, así seguirán por los siglos de los siglos. El pobre seguirá pobre y el rico se hará más rico. Tu y yo a votar, yo ya sin esperar grandes resultados. Tengo años y años de esperar y no amanece un nuevo día para este país.

Off the record...

Y ahí están para hacer campaña Mauricio, Celia, Abigaíl, 80 precandidatos de Morena a las 18 presidencias municipales de Querétaro, los que quieren repetir como Luis Bernardo, Roberto, otros para seguir en la diputación de cuyos nombres ni me quiero acordar.

No me cabe duda, Querétaro es grande por ti, por mí y todos los que trabajamos, los que arriesgan sus capitales, los comerciantes que aguantan, por los empleados que tienen que aceptar lo que les pagan, por los obreros que le dan duro a la chamba y que en sus casas se complementan con lo que aportan otros miembros de la familia. Los y, y, y podrían ser eternos.

¿Habrá justicia para quienes la necesitan algún día? Yo espero que sí, el único problema es si viviré para ser testigo de la historia.