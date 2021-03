La grabadora

Grabando…

En México hemos tenido grandes, medianos y muy malos políticos, desde presidentes de la República hasta un regidor de la comunidad más alejada que se pueda imaginar. Pasando por presidentes municipales, diputados locales y federales, uno de los pendientes que tenemos con todos, es que nuestro sistema político tenga las leyes y los reglamentos que vigilen su actuar y, lo más importante, que no sean corruptos, estamos acostumbrados a que cada 3 años, cada 6 años, haya algunos nuevos millonarios. A ellos los conocemos y los conocíamos, pero nos hacemos, una vez y otra la misma afirmación: “Este cuate o ella tiene ahora lo que antes no tenía”.

Lo anterior viene al caso de que, como cada 3 y 6 años, tendremos elecciones en nuestro país el 6 de junio. Sin duda que será "La Madre de Todas las Elecciones", llamada así por ser la más grande de la historia. En todo el país contenderán por un puesto de elección miles de mexicanos que aspiran a estar como ganadores entre los 3 mil 500 cargos en disputa. Ojalá y se respetaran las leyes en este país y parejo se arrase con los que hurtan, no solo algún gobernador o un ex.

Aquí en Querétaro se votarán 44 cargos de elección popular: 1 gubernatura; 18 presidencias municipales, 15 diputaciones de Mayoría Relativa, 10 diputaciones de representación proporcional. Los y las que ambicionan ya están en la escena política, a muchos solo los conocen en su casa. Sus nombres, de muchos de ellos y ellas no importan, porque a ver si los votos que logren alcanzan a sus partidos para conservar o lograr el registro estatal. En el caso federal se van a votar 5 diputados federales, ya veremos los resultados de ellos y ellas que están dispuestos a 'sacrificarse' para 'votar' en la Cámara de Diputados.

Sobre los ganadores, habrá que insistir en que normalmente ven poco lo que realmente necesita el pueblo, pues como lo comenté al principio de este escrito, tenemos de todo como en la viña del Señor. La mayoría de los políticos son como el dicho muy mexicano: 'Tú lo dirás de chía, pero es de manteca' y nos desencantan, aunque haya las grandes excepciones. Ya veremos quienes nos gobernarán, que el elegido o elegida como gobernador o gobernadora, que el presidente o presidenta municipal no nos decepcionen. Donde me nace la duda es en los diputados locales o federales.

Con los diputados locales es costumbre que el partido que gana la mayoría 'mueve el pandero' en la cámara, y más si es el mismo partido que lleva a la gubernatura al preciso o precisa. En lo federal es lo mismo, si no veamos que los elegidos por Morena, a todo dicen: 'Sí, señor presidente.' Que no le digan y que no le cuenten que ellos nos representan para legislar, que significa elaborar o establecer leyes para gobernar un estado o país. Bueno, en ocasiones se le da a un diputado o diputada ver por el beneficio del pueblo, pero es costumbre que se legisle para beneficiar los intereses del que es el gobernante, o hacerlo para su beneficio. A ver para cuando deciden eliminar el cordón umbilical y en verdad representar a los y las ciudadanas, y consultarnos cuando lo que legislen sea de interés de la sociedad.

¿Cuántos mexicanos votaremos en 2021? El INE dice que somos 95 millones de mexicanos. En Querétaro afirman que seremos cerca de 2 millones quienes lo haremos. Se trata de un periodo electoral complicado por la pandemia del COVID-19, que exige medidas sanitarias y la estricta vigilancia del INE para evitar el uso partidista de apoyos sociales y de la campaña de vacunación.

“México va hacia las elecciones más complejas y grandes de la historia, nunca se habían elegido a tantos funcionarios públicos como ocurrirá en 2021″, estableció el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Esperemos, cada día se acerca el 6 de junio. Ya analizaremos en próximas entregas a las y los principales hombres y mujeres que en Querétaro aspiran a 'servir'. De ti, de mi, depende, en la soledad de unos instantes, unos segundos, en que estaremos solitarios en la casilla para cruzar por el candidato y partido que nos hayan convencido en la campaña para gobernarnos.

Solo le pido a los que se quieren 'sacrificar' para servir a Querétaro, que cuando lleguen y estén el poder y protesten en servir a la constitución mexicana y a la de Querétaro, lo hagan de verdad en los seis, o tres años por venir.