La grabadora

¡QUE VIVAN LAS MUJERES!

A la violencia contra niñas, jóvenes, mujeres, madres y ancianas: CERO TOLERANCIA.

¿Detrás de los muros de cuantos hogares de México y del mundo se oculta la violencia, discriminación, humillación y más en contra de las mujeres? Ya sean madres, hermanas, esposas, hijas, compañeras de trabajo, servidoras del hogar, meseras ¿Cuántas han sido violadas, ultrajadas, manoseadas, maltratadas, injuriadas, golpeadas, abusadas, secuestradas, hostigadas, acosadas? Tú, en el mundo de los machos, creyendo que no es maltrato sino una alabanza, le has dirigido a una dama un 'piropo', ¿pensando que para ti no es ofensa, sino un 'elogio' a la belleza de ella como mujer?

Cuando estudiabas o estuviste en secundaria, prepa o universidad como hombre ¿a qué número de compañeras heriste e hiciste daño o bullying o practicaste acoso escolar o la llegaste a maltratar físicamente? A ti que trabajas te pregunto ¿has realizado acoso u hostigamiento sexual o cualquier acto inmoral contra una mujer, jefa, compañera o subordinada en el centro de labores? ¿Has causado atropello, daño y...y....y? Nunca terminaríamos de enlistar los agravios, oprobios, ultrajes, vejaciones y más contra las mujeres.

Lo que sí 'calienta' es que haya esposos, hijos, parientes y quien pueda pensar usted, que destruyen la moral de una madre, a una mujer con sus ataques de cualquier índole, simplemente es imperdonable. Lo peor es cuando todo lo narrado aquí contra las mujeres se comete contra una pequeña de edad, niñas qué ante el terror, al igual que muchas madres y mujeres, guardan silencio por temor a que no les crean o tengan un mayor castigo. ¿Cuántas se abstienen de demandar por temor a mayores represalias?

Durante años una gran mayoría de las autoridades, en el mundo, se han desentendido de las demandas que valientes mujeres, o de otras y otros, que decididamente acusan y denuncian, además del maltrato sufrido física y mentalmente, hasta feminicidios que, en el caso de México la gran mayoría se queda sin castigo. ¿Cuántas mujeres están desaparecidas pero el poder, además de no reconocerlo, no toman ninguna acción para localizarlas? Los números de estos sucesos son impresionantes en el caso de México ¡No las oyen, ni las ven, ni las buscan, ni las encuentran!

Off the record...

Les dejo lastimosas frases lapidarias del machismo que ha existido siempre, son de Sabino Arana Gori, el padre de la "patria vasca", dirigida a Nicolassa, joven vizcaína elegida para su esposa: "Uno de tus deberes es estar sumisa a mis mandatos y obedecerme en todo lo que no vaya contra Dios". Otra: "Nunca me enamoras más (...) que cuando veo que cumples tu deber a costa de algún sacrificio". Y cierro con unas más: " La mujer es vana, es superficial, es egoísta tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana (...) La mujer es vana, es superficial. Inferior al hombre en cabeza y corazón (...) ¿Que sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, e instrumento de su bestial pasión: nada más". Por supuesto que Nicolassa se cansó, solamente vivió con Sabino tres años.

Lo anterior es transcrito del artículo Sabino Arana 'el machista', publicado en el diario español 'El Mundo' en su versión electrónica elmundo.es