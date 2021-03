La grabadora

Grabando...

El controvertido gobierno de Camacho Guzmán. Yo arribo a Querétaro en marzo del 1980 como gerente de la mueblería “Decorama” (uno de los dos trabajos fuera del radio que he tenido en mi vida) que estaba en la calle Corregidora, a un costado de la Ferretería Oviedo, a una cuadra de avenida Universidad. En una ocasión se me presentó Javier Arvizu García, entonces gerente de Desarrollo Radiofónico (DR), de los señores Bernal y Nassar, con motivo de que le comprara publicidad para el negocio. Conversando, me ubicó que anteriormente yo había sido gerente de emisoras de la compañía donde trabajaba.

Arvizu le comentó a Nassar, que ya era el apoderado único de DR, este me llamó, me ofreció regresar a trabajar en radio, sin pensar dos veces retorné al radio aquí en esta generosa tierra. El tiempo pasa y no lo puedo olvidar, ya son más de 40 años en que comencé a conocer, aprender e interpretar la política queretana. En aquel marzo de 1980 ya gobernaba, desde el 1 de octubre de 1979, don Rafael Camacho Guzmán, queretano de origen, nacido en Humilpan, que sin haber vivido en el estado durante muchos años fue electo en 1979. A Don Rafael se le veía continuamente en su barrera de sombra en las grandes temporadas navideñas de toros, antes y después de gobernante, en la plaza Santa María de Querétaro.

Camacho Guzmán, apodado de toda la vida “El Negro”, hombre fuerte, hosco, en ocasiones muy prepotente, seco y mandón, fumador incansable de puro en mano, fue fundador del STIRT, el Sindicato de la Industria de los trabajadores de la Radio y Televisión (1961-1979), a base de trancazos, a punta de pistola y “madrizas” contra patrones y trabajadores renuentes a ser sindicalistas. Logró gran cercanía y protección con don Fidel Velázquez, el todo poderoso, en aquellos años, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central obrera apéndice del PRI controladora de casi todos los sindicatos del país. Don Fidel siempre impulsó y protegió la vida sindical y política a don Rafael.

En 1979 don Fidel le solicitó al presidente de México José López Portillo, que el postulado como candidato del PRI a gobernador de Querétaro fuera Rafael Camacho Guzmán. Y por supuesto que lo fue a pesar de tantos años de no vivir en el estado, del desarraigo con su tierra natal. Se cuenta que el bueno para el gobernador Antonio Calzada Urquiza y casi la gran mayoría de la clase política del estado era Fernando Ortiz Arana, el joven secretario de Gobierno, pero se aplicó el “dedazo” presidencial y, “con el apoyo de las bases priistas”, el elegido fue “El Negro”. Aquella vez fue la primera ocasión que perdió la oportunidad de gobernar su estado el también priista Fernando, años después otras dos veces Ortiz Arana fue derrotado en las elecciones constitucionales de 1997 y 2003 por Nacho Loyola y Francisco Garrido, ambos del PAN.

Off the record...

La campaña política de Don Rafael fue muy al estilo de su carácter caótico y problemático, igual como gobernador, cambió a varios colaboradores cercanos y triunfó como único candidato al Gobierno del estado de Querétaro, obvio que siempre fue priista. Nunca se olvidó de los “queretanitos” que se reunían en la cafetería “La Flor de Querétaro” o los “fifís” de aquellos tiempos (1979) que se citaban en el Club Campestre y otros lugares por no estar de acuerdo con la designación. Estos grupos llegaron a publicar desplegados en contra del precandidato. Siempre que podía, “El Negro” Camacho recordaba lo anterior. Al paso de los años la gran mayoría de queretanos lo recordaban como el mejor gobernador que ha tenido Querétaro.

