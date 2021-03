La grabadora

Grabando…

Más de don Rafael Camacho Guzmán y no término

Rafael Camacho Guzmán ya gobernador del estado y en mayo de 1980 se le ocurrió tener una reunión de su sindicato, el STIRT, con el presidente José López Portillo en Querétaro. Fue en el teatro del Seguro Social en avenida 5 de febrero, con toda la élite política de México reunida.

Lo que no sabía don Rafael, o si lo sabía nunca lo dijo, es que su procuradora en el estado, Hilda Martha Ibarra, “importada” del Distrito Federal a Querétaro, ordenó detener fuera del recinto a estudiantes normalistas que solo querían hablar con el presidente para solicitarle un camión y exponer otras inconformidades. Los muchachos fueron correteados y lograron llegar a la Prepa Sur, ahí se metieron los agentes, los golpearon y destrozaron instalaciones, violentando la autonomía.

Los policías estatales retuvieron a una treintena de estudiantes y los reprimieron, por supuesto la sangre juvenil hirvió y se armó la trifulca. Algunos lograron hablar con el presidente ante el enojo de don Rafael, a quien le echaron a perder la fiesta, el presidente se fue y quedó el enojo entre los estudiantes, el coraje del gobernador y la acción de la procuradora contra los muchachos. Ese mismo día sesionó el Consejo Universitario de la UAQ, repudiaron los hechos, de la Normal, la bronca creció y el conflicto pasa a ser tema universitario. La máxima casa de estudios, a través de los jóvenes, estaba en franca rebeldía contra el poder porque no cumplía a sus demandas.

Los integrantes de la comunidad universitaria se sumaron a los normalistas y salieron a la calle, una manifestación multitudinaria encabezada por el entonces joven rector, de menos de 30 años, Mariano Palacios Alcocer. Su andar en las calles, desde la universidad, los llevó a Plaza de Armas. Ahí se escuchó la oratoria de su rector, que sin mencionar nunca el nombre del gobernador rechazó los hechos. El que era secretario de Gobernación federal, Enrique Olivares Santana, citó al DF al gobernador Camacho y al rector Palacios. Ahí don Rafael, enojado, cedió a las pretensiones juveniles a través de lo expresado por Mariano. Los chicos retenidos fueron puestos en libertad, pero para entonces los estudiantes ya querían que todos los funcionarios involucrados renunciaran. Y creciendo el rechazo a la autoridad, el terco de don Rafael no cedía su poder. Es más, el gobernador durante tres días encuarteló a la policía y Querétaro tuvo paz sin la policía en la calle. Y al paso de los días, por supuesto que ganaron los estudiantes.

Don Rafael, el gobernador, fue reprobado por los estudiantes y en unos días el mandatario cedió a casi cada una de sus demandas, la destitución de la procuradora Hilda Martha Ibarra y sus principales jenízaros. Triunfo para los estudiantes y para su rector Mariano Palacios Alcocer, que en aquel entonces no le cayó nada bien al mandatario Camacho Guzmán. ¡Quién iba a pensar, creo que ni Mariano, en ese entonces que aquel joven iniciaba así su andar derechito a la gubernatura! Y menos don Rafael pensaría que Palacios Alcocer sería su sucesor.

Aquel joven que a los 21 años fue diputado local, en 1976-1979 presidente municipal, rector de la UAQ, diputado federal, senador, presidente del PRI nacional dos veces, embajador otras dos ocasiones, autor de la forma del reconocimiento de las iglesias por el gobierno federal. Mariano, un político fuera de serie al que solo le faltó ser presidente de México.

Off the record…

Me encanta la idea que de los 8 candidatos, candidatas, a la gubernatura del estado, la mayoría sean mujeres ¿Ganará alguna de ellas? No lo sé. Lo importante es que se acabó definitivamente el “Club de Toby” en la política de este país. ¿Que las mujeres son más listas que los hombres? ¿Qué nunca serán capaces de gobernar? ¡Y cuántas veces hemos tenido, en este país, patéticos gobernantes machos! Ahora a seguir, desde el pulpito presidencial los hechos de campaña. Oigamos bien a las y los candidatos a cualquier pesto de elección popular, ya llegó el momento en que los ciudadanos debemos mandar en la democracia de este país. Lástima que ya no creemos en los partidos políticos que solo ven el beneficio económico que les otorga la democracia de este país. ¡Al diablo los malos políticos y los partidos que solo medran los billetes del pastel democrático!