La grabadora

GRABANDO... Sigo con Don Rafael Camacho Guzmán. Gobernó Querétaro de 1979 a 1985 después de haber sido senador por este estado. Él insistía que fue alumno del Colegio Civil y que estudió agronomía en Roque, comunidad del municipio de Celaya, Guanajuato. en la carretera que va a Santa Cruz de Juventino Rosas. Lo bronco y hosco de su carácter cerrado hacía difícil tener una relación con él. Hombre que se casó más de una vez, que admiró siempre a su señora madre doña Adelaida homenajeándola, llamando a su rancho en Huimilpan “Santa Adelaida”.

Relataré hoy una vivencia que tuve con don Rafael. Cada 1 de octubre, aniversario de toma de protesta como gobernador, Camacho Guzmán dirigía un mensaje a Querétaro que se difundía por las emisoras del estado. Yo era gerente de operaciones de Desarrollo Radiofónico que operaba las 7 emisoras de la capital, encargado de producir para la radio la grabación del mensaje, lo hacíamos en su rancho en la carretera a Huimilpan.

Su secretario don Enrique Burgos pasaba por Trini González, operador de la grabación y por mí. Ya en el rancho se presentó de excelente humor el gobernante, presumiendo: "Mire licenciado Burgos, esta es mi gente, de mi sindicato, con equipo profesional que ni en gobierno tenemos". Iniciamos la grabación y todo salió bien, un mensaje de 20 minutos. Don Rafael, parlanchín, se despidió para iniciar su recorrido de los informes municipales.

Ya en el estudio de grabación Trini hacía dos copias de la cinta original para enviar una a San Juan del Río, la otra a Jalpan de Serra a las emisoras para transmitir el mensaje al igual que en Querétaro a las 19:00 horas. Esperando en mi despacho las cintas para entregarlas, Trini aparece y, blanco de su cara, me dice: "Se borró, se borró la cinta". ¿Qué?, dije. Trini repitió: “Se borró el original de la grabación".

A llamarle a Jesús Rodríguez Hernández, secretario de Burgos, me dice: "Espere San Román, me comunico con Don Enrique". Llamó en 5 minutos y la instrucción fue: "Váyase a la presidencia de Huimilpan, volverá a grabar el gobernador". Montamos grabadoras en la sala de Cabildo. Llega la contraorden de Rodríguez: "Que se vaya a Santa Adelaida, ahí llegará don Rafael para repetir el mensaje el gobernador". Y jálale al rancho. Pasaba de las tres de la tarde, llegamos ya con refuerzo de una grabadora más y de una “casetera”, por si las dudas.

En el rancho, llega el gobernador y me dice: "¡Qué pendejos, Güerito, pero en fin volvamos a grabar". ¿Sí, señor! Inicia la grabación de don Rafael con todo su gabinete alrededor de la sala de "Santa Adelaida". De repente Trini me hace una seña que mirara al volumen de las dos grabadoras, se habían caído las agujas a media grabación y no estaban grabando. Ah, pero la casetera la puse sobre el escritorio. Trini y yo sudamos, porque dos grabadoras no registraban, me la jugué con la “casetera”.

Finaliza el mensaje y el gobernador me dice: "¿Chingao, ahora sí grabó? ¡Sí, señor! Don Rafael: "Quiero escuchar". sudando le dije a Trini: "Pon el principio por favor". El gobernador escuchó casi un minuto y comentó: “¡Vaya, yo sabía que no me podía fallar mi gente, pero no chingue y no me vaya a hacer volver cabrón...!” ¡No, señor! Sudé porque si hubiera haber querido escuchar completa la grabación, se hubiera dado cuenta de que a medio discurso ya no se oía nada. Me salvó la casetera que llevé.

Llegamos al estudio a editar, media grabación en cinta y media grabación de la casetera.

Ese era Don Rafael...