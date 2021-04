Grabando…

¡El tiempo pasa y no lo puedo olvidar...! Por supuesto, quien pude olvidar lo que pasa alrededor de nosotros. Ni cómo ayudarme en lo personal y familiar. No me puedo olvidar del tiempo de crisis de salud que estamos viviendo. Ni olvido de lo grande que es Dios en que, a Lupita, mi esposa, mis hijos y mis nietos estén llenos de bienestar. ¡Bendito Dios! Imposible desatenderse de las noticias políticas, económicas y demás a tu alrededor.

Ni ganas de escribir de la política nacional, de la local no puedo desentenderme ya que en mis dos espacios radiofónicos "Así Sucede", 14.00 a 15:00 horas en Cristal, 101.1 FM; además de 20:00 a 21:00 en Radar News, 107.5 FM; en Televisa Querétaro los martes al filo a las 19:45 en el noticiero nocturno; también en "La Grabadora", este espacio que amablemente me presta mi director Mario León, hablo y escribo de todos los temas que llegan a mi mente. Es el momento de hacer reflexiones.

Ahí voy. Ayer lunes todos los que aspiran a un puesto de elección popular ya están, cada uno y una en su carril, todos en estado en la carrera para triunfar el 6 de junio. Propuestas, promesas, dimes y diretes leemos y escuchamos en prensa, radio y televisión. Aún me pregunto que les mueve o como los convencen a todos y todas que se registran como candidatos. Si yo fuera a buscar ganar una elección es porque voy a ganar y no estar en el lugar dos, tres, cuatro, etc., etc.

¿Qué les motiva? ¿Qué les mueve? ¿Qué persiguen si saben que nunca ganarán? Lo ignoro. Llegue a ser testigo de cómo tantos y tantos candidatos, de los mejores y los más malos partidos no ganaban. Ah, pero muchos candidatos se quedaban con una buena lana. Los que se la jugaban por un partido competitivo si perdían hacían su guardadito de aquellos que apostaron $$$$ por ellos, los de los partidos chiquitos se quedaban con su partecita $$$$ de los que les entregaban los partidos, los ingenuos que le entraban con sus $ a los candidatitos se quedaban ´milando´ en la loma y los candidatitos con un poquito de lana. ¿Y si ganas? Ya la hiciste para tu futuro de $.

Hoy, después de conversar con candidatos y candidatas, me da gusto ver que la gran mayoría van a la contienda electoral por convicción, los que no lo hagan allá ellos. Ojalá y este cambiando su manera de pensar, por ahí debe haber emisarios del pasado que están esperando que les llega. Si queremos avanzar en la democracia, por lo menos aquí en Querétaro, pensemos, analicemos, leamos, escuchemos, veamos que nos dic, que nos ofrece, que nos promete cada uno y una que buscan un puesto de elección popular.

Off the record...

Veo un Mauricio seguro, veo una Celia como siempre, los demás ahí están. En la presidencia están Luis y Maximiliano, si a este último no se le cae la candidatura por género. En Corregidora va a la segura Sosa. En San Juan Cabrera por fin se le ¿hará? Ah, y que en Morena no vayan a bajar a Arturo Maximiliano por la paridad de género.

Aquí termino por hoy. Si se acuerda de cómo se llaman los y las candidatos a diputados locales y federales me avisa. Ni se ven ni se oyen.

Gracias, ahí me leen de hoy en ocho.