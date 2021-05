La grabadora

Falleció mamá a los 90 años, no recuerdo ya el año hace varios ya. Antes, murió papá. Cuando todo sucedió, como afortunadamente fue con mis hermanas y yo, ya éramos adultos y el sentimiento que vives es difícil de explicar, varios años ya sin vivir con ellos nuestras vidas ya con familias propias, se atenúa el dolor de que nunca volverás a verla y verlo.

Claro que los recuerdos de mamá se agolparon en mi mente a través de los años, recordando su relación conmigo. Imaginen que soy el número cinco de la familia, me antecedían cuatro hermanas, ahora tres porque la mayor falleció, adivinarán que el consentido era yo y de mis hermanas también. Cada año que llega el 10 de mayo inundan lágrimas de duelo mi corazón, por mi madre que fue importante en mi vida y que me guio con sabiduría para no tenerme en casa, me dio la libertad de volar con amigos en la calle donde vivíamos en Celaya y no convivir todo el día con mis hermanas.

Mi madre fue mi cómplice cuando inicié mi trabajo como locutor en Señal 84, emisora de Celaya, mi padre se negaba a que laborara en radio, me insistía en estudiar, sin embargo, me incliné por el negocio de la comunicación y aquí sigo después de casi 56 años de locutor. Cómo olvidar aquellos felices años en que mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para hacerme de desayunar, para iniciar turno en cabina a las 6. Las historias se agolpan en mi memoria, son demasiadas en que solo una madre puede brindarte por amor. Me apoyó para que a los 20 años me fuera a trabajar a México a Radio Mil, me alentó a superarme en mi carrera como gerente de emisoras, le agradó que me casara con Lupita, mi compañera de vida.

Ahora, mi pareja ideal en nuestra historia es madre de 3 hijos que procreamos: Guillermo, Paulina y Adriana, esta última otra historia. Duele en un día como hoy no tener madre, pero nos duele, digo yo más, que Adriana se nos fue hace poco más de cuatro meses, Dios nos la prestó por 39 años. El dolor es inmenso y solo el consuelo de que fue madre de 2 de nuestros cinco nietos y de lo que vivimos con ella. Falló la ley de la vida de que nos debemos morir antes que alguno de nuestros hijos, Adriana, Tato, se nos fue por aneurisma, donó órganos y vive aún porque dio vida a otros. Hoy hay dolor por no estar con mi hija celebrando el día de la madre, los designios del Señor se aceptan, recuerden que Jesús murió también en la cruz. Si hoy mi corazón está triste por mi madre, también lo está por nuestra hija, solo nos queda a Lupita y a mi llorar cuando tengamos que llorar y reír por los grandes momentos de una madre joven que murió.

Diario rezo a mis muertos, en 2 años se me fueron nueve seres queridos, me dolió mi hermana, también mi madre, pero sobre todo Adriana, mi hija. Que todo sea para que ella, mi hermana y mis amigos estén al lado del creador cuidándonos, sobre todo mi hija.