La grabadora

Entre 1 millón 750 mil y 800 mil electores queretanos iremos a las urnas el domingo 6 de junio, elegiremos gobernador o gobernadora, 18 presidencias municipales, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 diputaciones de representación proporcional y 36 sindicaturas, en total 148 puestos de elección popular, además de 5 diputados federales. Para lo anterior, llegaron al estado de Querétaro 5 millones 645 mil 85 boletas electorales, que ya están en cada uno de los consejos distritales resguardadas por elementos policiacos. Así se da la recta final de este proceso electoral.

El 2 de junio será el último día de campañas de los y las que buscan ser los preferidos de los votantes en este estado que desde 1997 se alterna el poder entre el PRI y PAN, en ese entonces solo de 2009 a 2015 gobernó el Revolucionario Institucional. En aquel año perdió Manuel González Valle ante José Calzada Rovirosa. Debemos recordar que un mes antes de la elección González Valle llevaba una importante diferencia a su favor ante Calzada. Por lo anterior es necesario anotar que los días previos de la elección, en este caso el 6 de junio, los votos de indecisos, aquellos que no deciden por quién votar, también son los que han decidido que no votarán, así como los que no tienen interés o no saben quiénes son los candidatos serán decisivos.

En un país como el que tenemos, con índices de pobreza, como la extrema y pobreza laboral, el voto útil es de aquellos y aquellas que van a votar solo si obtuvieron algo a cambio del candidato o partido. En este tema están todos aquellos que votaron por López Obrador y que pueden volver a votar por candidatos de Morena, que han recibido los favores de los programas sociales que el Gobierno federal les obsequia mes a mes, en este segmento están los discapacitados, los jóvenes, los becarios, la gente de la tercera edad, campesinos y muchos más que son beneficiarios de las ¿dadivas? que es lo que se entrega de manera gratuita. No en balde la promesa de partidos, como el PAN y otros, garantizan que no se quitará ningún programa social. La tradición se remonta a las campañas del otrora PRI, que favorecía a los asistentes con su torta y refresco, su gorra y la camiseta, así como el día de la elección llevarlos a desayunar, darles un dinero y llevarlos como rebaño a votar a sus casillas. No olvidemos que tanto en los sexenios priistas como panistas también hubo programas sociales que daban efectivo a los más desprotegidos.

Claro que están aquellos que no creen en las elecciones porque afirman que “es más de lo mismo” y son los abstencionistas que no irán a las casillas. Querétaro siempre ha sido un estado donde acude un gran porcentaje de ciudadanos y ciudadanas a sufragar su voto. Esperemos que este 2121 no sea la excepción por la pandemia. Hasta de hoy en ocho.