La grabadora

Grabando…

Esto que a continuación comparto me lo envió un amigo, con algunas correcciones personales. Dice así:

Las ventajas de tener 60 años o más es que nunca cambiaría a mis increíbles amigos, mi maravillosa vida, mi amada familia, por tener cabello, por tener un vientre más plano.

A medida que crecí, me volví más amable y menos crítico conmigo mismo. Me convertí en mi propio amigo. No me culpo por comer lo que me da la gana, aunque ya mi estómago no está para comer grasas y otras cosas. o por no hacer mi cama o por comprar algo tonto que no necesitaba. Tengo derecho a ser desordenado o extravagante.

Vi a muchos queridos amigos abandonar este mundo demasiado pronto, en los últimos dos años se me fueron cinco, además de dos cuñados, una hermana y una hija y duele, ah, cómo duele! Pero Dios está conmigo y mi familia. Antes de darme cuenta de la gran libertad que conlleva el envejecimiento.

Entre otras cosas, ¿Quién me culpará, si decido leer o jugar en mi computadora hasta las cuatro en punto y dormir hasta el mediodía? ¿Quién me hará feliz de quedarme en la cama o frente al televisor, todo el tiempo que quiera? Cantaré de nueva cuenta esos éxitos maravillosos de los años 60's, 70's y 80's, si al mismo tiempo deseo llorar por lo que quise y por lo que vivo, pues lloro.

Si quiero y voy, caminaré por la playa en pantalones cortos demasiado estirados sobre un cuerpo ya en declive y me sumergiré en las olas con abandono, a pesar de las miradas penalizadas de otros del jet set. Ellos también envejecerán.

Sé que a veces me olvido de algo, pero creo que hay algunas cosas en la vida que deberían olvidarse. Recuerdo las cosas importantes.

Por supuesto, a lo largo de los años, mi corazón se ha roto. Sin embargo, los corazones rotos nos dan fuerza, comprensión y compasión.

Un corazón que nunca ha sufrido es inmaculado y estéril, y nunca conocerá la alegría de ser imperfecto. Tengo la suerte de haber vivido lo suficiente como para tener lo que queda de mi poco cabello y mi risa juvenil grabada para siempre en los profundos surcos de mi cara. Muchos nunca se rieron, muchos murieron antes de que perdiéramos el cabello o se volviese plateado.

A medida que se envejece, es más fácil ser positivo. Te importa menos lo que piensan los demás.

Yo ya no me cuestiono. Me gané el derecho de estar equivocado.

Me gusta ser viejo. Me gusta ser la persona en la que me convertí.

No viviré para siempre, eso lo sé, pero mientras esté aquí, no perderé el tiempo lamentando lo que pudo haber sido y no fue, menos preocupándome por lo que será porque a lo mejor ni lo veo. si tengo ganas, comeré postre todos los días.

Lo único que digo hoy a mis amigos que aún viven es que ¡Que nuestra amistad nunca se separe, porque es del corazón!