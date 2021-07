La grabadora

Grabando…

¡Y la vida sigue! Entre los datos, números y noticias sobre cuantos mexicanos tenemos trabajo y cuantos no y los empleos recuperados, la economía mexicana sigue mejorando, hoy el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México nos da un respiro gigante para que lleguen dólares y más dólares a nuestro país. La vida sigue con el billete verde que llega a México gracias a las exportaciones particularmente a nuestros inmediatos vecinos del norte, sin duda son un respiro para que la macroeconomía nos continúe beneficiando. Agreguemos las remesas de nuestros hermanos que están, preferentemente, en los Estados Unidos, que en los primeros cuatro meses de este 2021 México sumo entre enero y abril más de 14 mil 600 millones de dólares.

La vida sigue igual con las declaraciones de un PAN, instituto político que insiste que los empleos se siguen perdiendo, yo opino que no se han recuperado los que perdimos, lo preocupante es que la microeconomía en nuestros bolsillos, el tuyo y el mío, no se ve que se recupere, cada día es increíble cómo se esfuman los billetes en el gasto diario, lo preocupante es que son miles de familias que no tienen como hacer el gasto diario para alimentar a sus familias, es preocupante lo que nos da a conocer Acción Nacional, la desigualdad social aumenta cada día, la pobreza extrema se duplica, a decir del PAN, al pasar de 9 a 18 millones de mexicanos, preocupa particularmente como la inflación sigue incrementándose, quien va al mercado o al super, constata que los precios no son los mismos de ayer.

Datos interesantes tiene el comunicado de Acción Nacional, entre otros la insolencia, que es la cualidad de la persona que habla o actúa con una falta de respeto que resulta ofensiva, como la de López-Gatell ante el desbasto de medicamentos. Sobre los carteles, dice Marko Cortés Mendoza que el presidente López Obrador se justifica diciendo que ya existían en México, pero que ahora el crimen organizado nunca había operado tan a sus anchas, además afirmó que desde 2018 los organismos de inteligencia de Estados Unidos estimaban que 20 por ciento del territorio nacional estaba bajo dominio de la delincuencia organizada. Hoy tienen el doble, el 40 por ciento, según afirman autoridades de Estados Unidos.

La vida continúa igual, simplemente no salimos de problemas de un día sí y otro también. Así nos tocó vivir con este presidente que es necio entre los necios, aunque a decir verdad en muchos puntos tiene razón, pero es un tema de otro costal.

Off the record…

Hoy miércoles por la tarde a las 18:30 estará el gobernador electo Mauricio Kuri González con el presidente de México en Palacio Nacional, la agenda que lleva el mandatario estatal que jurará hacer cumplir la Constitución del estado de Querétaro, es la reactivación económica, seguridad y combate a la pobreza, a decir de Mauricio son los puntos modulares para el desarrollo de la economía local.