La grabadora

Grabando...

El tiempo pasa…

Y no te puedo olvidar.

Te traigo en mi pensamiento, constante, mi amor.

Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más…

A mi esta canción me gusta con Antonio Aguilar, al escucharla, al analizar la letra me lleva a los recuerdos de todos mis muertos y muertas. El tiempo de cada uno que vivieron conmigo, mi papá, mi mamá, mis cuñados que dejaron viudas a mis hermanas, mi hermana que partió, mi hija que se me fue, los amigos que se nos adelantaron nos dejan los recuerdos y a diario les recuerdo con una oración y volviendo a pensar en que al no verles solo nos queda no olvidarles.

La vida es fácil y sencilla si logramos separar los sentimientos solo para llorarles, si no recordar los grandes momentos que vivimos con ellas y con ellos. Es increíble con el paso del tiempo como se aclara la memoria para acordarnos de tantos y muchos momentos que nos hicieron felices a través del tiempo que vivimos. Hoy me invade la nostalgia como otros días, pero hoy lo quiero compartir con ustedes.

Cómo olvidar aquellos años en que mamá, cuando me dolía el estómago, me cantaba, no me acuerdo qué, y me sobaba el estómago y el dolor se quitaba. Siendo el único hombre de 5 hermanos, mi papá los sábados y en vacaciones me llevaba con él de Celaya aquí a Querétaro, a San Juan del Río, a diferentes ranchos en toda la zona, ya que vendía maquinaria agrícola.

Cómo olvidar la infancia vivida con mis hermanas donde no me juntaban para jugar, mi madre me impulso a salir a la calle a entretenerme con los vecinos, que muchos de ellos después se hicieron mis amigos de vida, algunos ya se fueron, otros, que son pocos, me queda el orgullo, después de más de cincuenta y tantos años, seguimos teniendo amistad y nos vemos continuamente. Nunca olvidare a mis cuñados que ya partieron, ellos me consentían para quedar bien con mis hermanas cuando eran novios.

Cómo olvidar como mi hermana Mary Lola, la mayor, siempre me cuidó y vio por mí hasta que partió, mis otras tres me quieren muy bien. Cómo olvidar los 39 años que Dios nos permitió vivir con nuestra hija Adriana que ahora sigue presente con Lupita y conmigo por medio de sus hijos Christian y Sabina, dos ángeles que nos cuidan.

Pasa el tiempo y no puedo olvidar, gracias al Señor, porque los recuerdos me dan vida. Gracias a todos los que me rodean porque me hacen ser lo que soy. Gracias a mis muertos.

Off the record…

Después de recordar, ahora al presente. Como queretano por adopción personal me siento tranquilo que vaya a gobernar esta bendita tierra Mauricio Kuri González, será para bien. Un relevo generacional de nuevos políticos como lo fueron los pasados gobernadores, cada uno tuvo su gran valor para llevar al estado de Querétaro donde hoy está.

¡Juntos seremos testigos de la historia de lo que es Querétaro!