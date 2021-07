La grabadora

Grabando…

Sin motivo has tenido sentimientos de tristeza, ganas de llorar, te enojas fácilmente, estás irritable, frustrado, nada te interesa, entre otros el sexo, tienes insomnio o duermes demasiado, estás sin energía, falta de apetito, adelgazas o comes de más y aumentas de peso, razonas lentamente, sientes sentimientos de culpa, dificultad para concentrarte, estás triste o melancólico, piensas continuamente en la muerte, en el suicidio, te duele la cabeza, la espalda sin razón alguna, entonces tienes depresión.

Se afirma que la depresión en ocasiones se presenta una sola vez en la vida, aunque la gran mayoría tenemos diferentes episodios ya mencionados durante días o meses. Dice el diccionario que la depresión es un trastorno emocional que causa sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Los especialistas concuerdan en que la pandemia que vivimos aumenta los casos de depresión, que quien la padece necesita de atención recibiendo un tratamiento adecuado; no solo se trata de una pastilla que cura, es necesario un tratamiento adecuado que necesita tiempo.

La mayor preocupación que tienen los estudiosos es que el síntoma más grave es la existencia de ideas suicidas, ya que entre el 70 y 90 por ciento de casos se asocia con la depresión. El trastorno depresivo mayor se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Si es recurrente, de difícil tratamiento o resistente a éste, se puede convertir en una enfermedad discapacitante que produzca invalidez o que haga necesaria la hospitalización. Si tú tienes diabetes o hipertensión con estrés es más fácil caer en la depresión. Y si te deprimes se incrementa la posibilidad de que te de diabetes o problemas circulatorios.

Off the record…

El 24 de mayo pasado, Waldo Maya y Ángel Gutiérrez escribieron aquí, en nuestro Diario de Querétaro: “Al alza van los suicidios en Querétaro. Actualmente es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades o causas naturales, mientras que en tercer lugar están los homicidios y en cuarto los accidentes, de acuerdo con datos del INEGI emitidos a inicios de este año.

En 2020, año de pandemia por Covid-19, de un estimado de 9 mil muertes en el estado, más de 200 fueron por suicidios y cerca de 190 por homicidios; alrededor de 180 por accidentes; mientras que las demás corresponden a defunciones por paro cardíaco, por Covid-19 y enfermedades crónico-degenerativas.”

Si necesitas ayuda psicológica marca 070 del municipio de Querétaro, también a la línea COVID 4421015205.