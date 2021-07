La grabadora

Grabando…

VUELVE LA OLA. Y no escribo de la tercera ola que enciende las alarmas a causa del aumento de la pandemia que afecta a todos los países del mundo, unos en menos y otros en aumento de los casos provocados por el coronavirus.

Diferentes naciones han retrocedido infortunadamente, al incrementarse el récord de contagios a los meses en que el Covid-19 originara que los hospitales de casi todo el planeta estuvieran a toda su capacidad, causando que miles de personas murieran en sus hogares, provocando que los cementerios no tuvieran cabida para la cantidad de cadáveres que llegaban un día sí y otro también, al igual que los crematorios que trabajaban las 24 horas para incinerar la inmensa cantidad de cuerpos que llegaron.

Regresó la ola con más intensidad, creciendo los riesgos de propagación del Covid-19 a una velocidad que no esperábamos, ascendiendo poco a poco en contagios hasta este mes de con 235 en un solo día, cuando a principio de este mes llegamos a tener transmisión diaria de la enfermedad de un solo dígito, para que en pocos días el número de casos activos se disparará en Querétaro de 2.95 a 45.03 por ciento, como lo dio a conocer la vocería organizacional a cargo de Rafael López González, que añadió que están encendidos los focos de alerta, ya que en la entidad la velocidad que está cobrando el fenómeno es una de las más intensas de la pandemia.

Volvió la ola a la mayor parte de los países de la tierra con tal prontitud que se reflejan en el número de sucesos nuevos. La Secretaría de Salud de México dio la noticia que el pasado viernes registró 16 mil 421 casos nuevos de la epidemia, con lo que en total, desde marzo del 20-20 hasta el viernes 23 llegamos a 2 millones 726 mil 160 de personas que han enfermado, originando 237 mil 954 defunciones de mexicanos y mexicanas. Hoy en México ya hay más de 107 mil 933 casos activos estimados hasta el fin de semana, por otra parte, van 2 millones 129 mil 788 personas recuperadas.

Off the record…

La tercera ola es la realidad que vivimos y sigue contagiando a muchos, entre jóvenes y viejos. Existen los jóvenes que no se quieren vacunar. Bueno, la ola otra vez aquí está, también es la ola de los chicos entre 18 y 39 que no quieren vacunarse, allá ellos. Simple, el que quiso bien, el que no allá ellos. Yo me cuido, mi familia se cuida y allá aquellos que no quieren, necios que podrán contagiar a muchos queretanos que ni la deben ni la temen.

Se me olvidaba que la ola volvió, regresó a las tribunas del estadio State Farm de Grendale, Arizona. La gran mayoría de mexicanos volvió a vivir la ola deportiva. Muy bien.