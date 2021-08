La grabadora

GRABANDO…

Este año cumplirá 121 años la publicación del ‘Heraldo de Navidad’, una publicación que se ha realizado gracias a la buena voluntad de grandes queretanos y queretanas. En la tradicional revista anual se plasma toda la labor artística, social y literaria de una sociedad, que hace valer la identidad de nuestro estado. Talentosas plumas han escrito la historia desde entonces, han plasmado las tradiciones queretanas que perdurarán por siempre.

Hoy deseo reproducir una parte del escrito de un hombre queretano culto y distinguido que con su prosa elogia la belleza queretana y el pasar de los años para preservar nuestra memoria, él es Alfonso Camacho González. Este distinguido hombre culto y de memoria inigualable, escribió en el ‘Heraldo de Navidad, en su edición 2014, una anécdota de otro hombre de gran recuerdo para todos los que aquí vivimos, el inigualable Eduardo Loarca Castillo, que entre tantas cosas que creó, realizó y escribió, fue cronista de Querétaro por muchos años y aporto su sabiduría y conocimiento a todos los que vivimos en Querétaro.

En su crónica Camacho González recuerda que, en 1990 en la posada del Patronato de las Fiestas de Querétaro en el Museo Regional, Don Eduardo Loarca Castillo participaba en la pastorela que había escrito Adolfo Torres Portillo, escritor, guionista y culto que adoptó a Querétaro como su casa, el diablo mayor era el Don Eduardo, el sonido estaba encendido y todos los presentes escucharon el siguiente dialogo.

Diablo mayor (Loarca). - Oye Pancho… Diablo mudo. - Ummm…Ummm (seña de silencio) Diablo mayor. - No te hagas gu..y esta chin…era de mameluco no tiene por donde m…ar, si me dan ganas…por donde chin..os… Al darse cuenta el profe diablo mayor exclamo: Diablo mayor.- En la m…re, esta chin…era de micrófono esta encendido: Perdón amable público, pero el diablo mudo no me dijo nada, será porque no habla. Perdón no lo vuelvo a hacer. Diablo mudo.- Ummmm…ummm (con seña de acusación).

Por supuesto que los asistentes en el Museo Regional estallaban en carcajadas. El profesor Loarca, quedo tan tranquilo como si nada. La pastorela fue un éxito. Este era el Querétaro de ayer.

OFF THE RECORD…

Pancho Domínguez, Gobernador rindió y entrego su 6o. Informe de Gobierno. Hoy toca a la ciudadanía, a ti, a mí a todos los queretanos calificar su actuar. Desde mi punto de vista ejerció un buen gobierno haciendo crecer al estado en desarrollo económico, deporte y cultura, desarrollo social, obra pública y salud. Destacando la Justicia y manteniendo, con problemas, la seguridad. Sobresaliendo las finanzas sanas entregando el estado con cero deudas. No logró concretar su estrategia para el transporte público, se lo hereda al próximo gobierno. Mauricio Kuri recibe un Querétaro a modo para seguir creciendo. El futuro de Pancho dentro de poco lo sabremos, él es joven y quiere ser presidente del PAN, ¿Lo dejaran llegar? Tiempo al tiempo.