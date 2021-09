La Grabadora

GRABANDO…

¿Acaso no tiene el presidente de México un grupo de protección que planee su trayectoria en cualquier traslado en sus movimientos, ya sea en la CDMX o a donde le encanta ir de gira, sobre todo al sureste y sur de México? Si lo tiene no son previsores, si no lo tiene, muy mal. Debería López Obrador extrañar al Estado Mayor Presidencial que durante décadas protegió a los presidentes en cualquier contingencia, ellos sabían y prevenían eventualidades en el itinerario del Ejecutivo, en avión o en tierra. Bueno, pero el señor es necio y le encanta enfrentarse con quien él decide, ahora toca a los maestros disidentes.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al saber que ya estaba bloqueada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la entrada al destacamento de la Séptima Región Militar ¿nunca su ayudantía, nunca pensó en otra entrada al cuartel? Me indica lo razonable que así debería haber sido. Ah, pero mi lógica me dice que el presidente de México previó lo que venía, en lugar de entrar a la Zona Militar por cualquier puerta alterna ¡No! se metió a la cueva del lobo y aguantó como en sus mejores tiempos de oposición por más de hora y media.

Digo yo que Andrés Manuel provocó lo sucedido o pensó que lo dejarían pasar, en fin, solo él lo sabe. Lo que sí sé yo es que al mandatario le encanta instigar e irritar a sus molinos de viento adversarios; si no, que lo diga el queretano Ricardo Anaya -Que, por supuesto sabe provocar, y que el preciso le ha dedicado minutos y minutos que origina que él excandidato presidencial esté en los medios y redes sociales, lo que nunca lograría con declaraciones y videos-. Si algo maneja a la perfección AMLO es polemizar y aguijonear a sus adversarios.

Al fin, regresando a nuestro tema, ya tiene el ejecutivo un nuevo frente en el famoso CNTE, que volvió a las andadas de tratar de volver a retener al presidente en el camino a la frontera con Guatemala, que los maestros disidentes lo volvieron a enfrentar, aunque el mismo ejecutivo minimizó diciendo en twitter que “también lo saludaron muchos simpatizantes de la 4T.”





OFF THE RECORD…

Hoy, seremos testigos del mensaje presidencial, donde ojalá nos dé noticias reales del estado la nación, aunque es difícil que suceda, lo más probable es que continúe con sus mansajes de “todo va bien.” Seguiremos siendo testigos de la historia.

Por otro lado, aquí en Querétaro estamos a un mes del inicio del gobierno de Mauricio Kuri González, la expectativa, por los votos que lo llevaron al poder estatal, es que habrá más avances en bienestar de los que vivimos en esta bendita tierra de los que trabajamos por nuestro propio beneficio y del país.