La grabadora

GRABANDO…

La penúltima y me voy.

Intuyo, sin lógica, que debo de hacer un espacio entre mi decir, mi hablar en radio, así como comentar en televisión y escribir para Diario de Querétaro. Hacer un paréntesis, un tiempo para concluir un ciclo de noticieros de radio en dos emisiones, Stereo Cristal y Radar News de lunes a viernes, así como en Diario de Querétaro los miércoles con una columna, además de participar con mi opinión en Televisa Querétaro los martes.

En todos los espacios, hablados y escritos, siempre con amplia libertad para opinar mi punto de vista sin cortapisas ni censura.

Desde 1966 que inicié la peregrina idea de ser alguien en el radio, primero como locutor en cabina, anunciando y complaciendo canciones en la inolvidable “Señal 84” emisora de AM en Celaya, en el vecino Guanajuato, lugar donde nací y viví una gran infancia y adolescencia, al tiempo me di cuenta que tenía que aprender más de la radio y me aventuré al entonces DF, donde la fortuna me permitió estar en dos ocasiones colaborando en las emisoras de núcleo Radio Mil, mi catedral de la radio, donde perfeccioné la locución para que después mi historia se forjara con imaginación para progresar en el mundo maravilloso de la radio.

En 1972, a los 22 años, logré la primera gerencia en Guanajuato capital, en la XEGTO, gracias a los señores Olivares, me inicié en la venta de publicidad y a administrar la emisora. Con gran fortuna me llamaron de la empresa de Don Enrique Bernal Servín y Don Emilio Nassar para la gerencia de Radio Mundo Celaya, luego me enviaron a Poza Rica, Veracruz.

Después a Acapulco donde dirige tres emisoras, luego a Querétaro, tierra bendita para mi familia, donde a más de 42 años vivimos felices. Aquí fui gerente y luego no y otra vez sí. Aquí inicié, en 1990, la aventura de hacer noticieros que continúe realizando, aunque en diferentes emisoras. La aventura de la televisión me ha dado la oportunidad de entender lo que es proyectar la imagen combinando la palabra.





OFF THE RECORD…

Ahora, al ser favorecido por el gobernador electo, Mauricio Kuri González, para conducir el futuro de Radio y Televisión Querétaro, esforzaré mi experiencia para hacer más historia en los contenidos de los medios de Gobierno del Estado, continuando con la labor de los y las directores que han conducido desde 1988 estos canales de comunicación para servir a Querétaro. Que así sea con los colaboradores que a través de los años han servido a RTQ y los que lleguen.

Todo comienza, nada termina… Regresaré. Simplemente gracias, Mario León, director de Diario de Querétaro, por invitarme a casa y escribir cada miércoles durante algunos años.